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Плакидюк показала закулисный кадр из эротической фотосессии Астафьевой

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Фотограф Соня Плакидюк показала, как проходят откровенные съемки певицы Даши Астафьевой.
Плакидюк показала закулисный кадр из эротической фотосессии Астафьевой
Плакидюк показала закулисный кадр из эротической фотосессии Астафьевой
instagram.com/da_astafieva

Известный фэшн-фотограф, эксперт проекта “Топ-модель по украински“ Соня Плакидюк продолжает делиться в Сети пикантными фотографиями популярной певицы, актрисы и модели Даши Астафьевой.

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На этот раз Плакидюк решила показать закулисный кадр из недавней фотосессии. На странице Сони в Инстаграм появился снимок, где обнаженная Астафьева позирует у окна гостиничного номера. А в это время Плакидюк в пижаме и с полотенцем на голове фотографирует ее на телефон.

“Мы с @da_astafieva снимались на безопасном расстоянии еще до того, как это стало мейнстримом 😷😜, а @juli_shvetsova кадровала нас с помощью “портрета“ на айфоне из другого уголка,- благо президентский номер @bankhotellviv позволял перекрикиваться с эхо 😅🎥“, - прокомментировала кадр фотограф.

Плакидюк показала закулисный кадр из эротической фотосессии Астафьевой
Плакидюк показала закулисный кадр из эротической фотосессии Астафьевой
Скриншот

Ранее Даша Астафьева соблазнила фанов пикантными позами на бильярдном столе.

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Теги: Соня Плакидюк, Даша Астафьева
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Источник: Ivona bigmir)net

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