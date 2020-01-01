"Лето шестидесятых": Даша Астафьева похвасталась ретро-образом

Звезда Playboy показала новый наряд и пошутила о своем весе.

Известная украинская исполнительница, актриса и модель Даша Астафьева поделилась с поклонниками кадром из новой фотосессии. На этот раз знаменитость позировала в ретро-наряде.

Читай также: Без обработки: Астафьева показала “живые“ фото в купальнике

На странице артистки в Инстаграм появилась свежая фотография, где она предстала в клетчатом платье. Свой образ она дополнила темными очками, черной сумкой, коричневыми туфлями и красных бюстгальтером.

“Лето шестидесятых. Это я о своём весе, хоть и неприлично😂🤭“, - пошутила Астафьева.

Даша Астафьева похвасталась ретро-образом скриншот

Поклонники Даши осыпали комплиментами ее новый образ и отметили, что певица выглядит очень стройной.

❤️🔥👍все прилично и отлично💯

Дашуня - скромница!)

Kletochka rulit!

Прекрасная Даша! Вы-всегда чудесно выглядите ♥️

Очень женственная ❤️

Классно выглядишь

Вы супер!

Шикарная, аппетитная, горячая женщина 🔥🔥🔥 секс он или есть или нет. Даша будет огонь даже если реально располнеет. Отличная форма

Какая неприлично эффектная дама👌👍

Ранее Плакидюк показала закулисный кадр из эротической фотосессии Астафьевой.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.