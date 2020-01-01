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"Лето шестидесятых": Даша Астафьева похвасталась ретро-образом

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Звезда Playboy показала новый наряд и пошутила о своем весе.
"Лето шестидесятых": Даша Астафьева похвасталась ретро-образом
"Лето шестидесятых": Даша Астафьева похвасталась ретро-образом
instagram.com/da_astafieva

Известная украинская исполнительница, актриса и модель Даша Астафьева поделилась с поклонниками кадром из новой фотосессии. На этот раз знаменитость позировала в ретро-наряде. 

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На странице артистки в Инстаграм появилась свежая фотография, где она предстала в клетчатом платье. Свой образ она дополнила темными очками, черной сумкой, коричневыми туфлями и красных бюстгальтером.

“Лето шестидесятых. Это я о своём весе, хоть и неприлично😂🤭“, - пошутила Астафьева.

Даша Астафьева похвасталась ретро-образом
Даша Астафьева похвасталась ретро-образом
скриншот

Поклонники Даши осыпали комплиментами ее новый образ и отметили, что певица выглядит очень стройной.

  • ❤️🔥👍все прилично и отлично💯
  • Дашуня - скромница!)
  • Kletochka rulit!
  • Прекрасная Даша! Вы-всегда чудесно выглядите ♥️
  • Очень женственная ❤️
  • Классно выглядишь
  • Вы супер!
  • Шикарная, аппетитная, горячая женщина 🔥🔥🔥 секс он или есть или нет. Даша будет огонь даже если реально располнеет. Отличная форма
  • Какая неприлично эффектная дама👌👍

Ранее Плакидюк показала закулисный кадр из эротической фотосессии Астафьевой.

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Теги: Даша Астафьева
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Источник: Ivona bigmir)net

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