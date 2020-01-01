"Лето шестидесятых": Даша Астафьева похвасталась ретро-образом
Известная украинская исполнительница, актриса и модель Даша Астафьева поделилась с поклонниками кадром из новой фотосессии. На этот раз знаменитость позировала в ретро-наряде.
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На странице артистки в Инстаграм появилась свежая фотография, где она предстала в клетчатом платье. Свой образ она дополнила темными очками, черной сумкой, коричневыми туфлями и красных бюстгальтером.
“Лето шестидесятых. Это я о своём весе, хоть и неприлично😂🤭“, - пошутила Астафьева.
Поклонники Даши осыпали комплиментами ее новый образ и отметили, что певица выглядит очень стройной.
- ❤️🔥👍все прилично и отлично💯
- Дашуня - скромница!)
- Kletochka rulit!
- Прекрасная Даша! Вы-всегда чудесно выглядите ♥️
- Очень женственная ❤️
- Классно выглядишь
- Вы супер!
- Шикарная, аппетитная, горячая женщина 🔥🔥🔥 секс он или есть или нет. Даша будет огонь даже если реально располнеет. Отличная форма
- Какая неприлично эффектная дама👌👍
Ранее Плакидюк показала закулисный кадр из эротической фотосессии Астафьевой.
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