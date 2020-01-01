Звезда отправилась на отдых с фешн-фотографом Соней Плакидюк .

Без обработки: Астафьева показала "живые" фото в купальнике instagram.com/da_astafieva

Читай также: “Атмосферно“: Модель с 13 размером груди показала фото в бикини

Популярная певица, модель и актриса Даша Астафьева отправилась на отдых со своей подругой - фешн-фотографом Соней Плакидюк. Фото и видео из загородного Equides Club обе знаменитости активно постят в соцсетях.

Так, судя по снимкам, они отлично проводят время - гуляя, пробуя изысканные блюда и напитки и принимая спа-процедуры.

Так, в Инстаграм Даша Астафьева показала, как сидит в сауне в сдельном светлом купальнике.

Рай прямо в нашем номере, - написала на фото Астафьева.

Без обработки: Астафьева показала "живые" фото в купальнике instagram.com/da_astafieva

Читай также: Совсем без цензуры: Фигуристая Деми Роуз обнажилась на камеру

Таким образом, все, кто мечтал увидеть фигуру красотки без фотошопа - могут запросто это сделать, полистав ее ленту в Инста. Даша разгуливает по их с Соней номеру в одном бельевом комплекте - и в этом нет ничего удивительного, если посмотреть на погоду за окном.

Без обработки: Астафьева показала "живые" фото в купальнике instagram.com/da_astafieva

Без обработки: Астафьева показала "живые" фото в купальнике instagram.com/da_astafieva

Кроме хроники отдыха в Инстаграм звезда добавила несколько новых постановочных фото, сделанных Соней Плакидюк.

В кадре Астафьева засветилась в бельевом комплекте цвета какао и роскошной шляпе. Эти снимки, само собой, прошли определенную обработку - и выглядят очень эффектно.

Без обработки: Астафьева показала "живые" фото в купальнике instagram.com/da_astafieva

Без обработки: Астафьева показала "живые" фото в купальнике instagram.com/da_astafieva

Ранее мы писали, что Леся Никитюк похудела и засветила фигуру в мини.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.