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Без обработки: Астафьева показала "живые" фото в купальнике

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Звезда отправилась на отдых с фешн-фотографом Соней Плакидюк .

Без обработки: Астафьева показала
Без обработки: Астафьева показала "живые" фото в купальнике
instagram.com/da_astafieva

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Популярная певица, модель и актриса Даша Астафьева отправилась на отдых со своей подругой - фешн-фотографом Соней Плакидюк. Фото и видео из загородного Equides Club обе знаменитости активно постят в соцсетях.

Так, судя по снимкам, они отлично проводят время - гуляя, пробуя изысканные блюда и напитки и принимая спа-процедуры.

Так, в Инстаграм Даша Астафьева показала, как сидит в сауне в сдельном светлом купальнике.

Рай прямо в нашем номере, - написала на фото Астафьева. 

Без обработки: Астафьева показала
Без обработки: Астафьева показала "живые" фото в купальнике
instagram.com/da_astafieva

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Таким образом, все, кто мечтал увидеть фигуру красотки без фотошопа  - могут запросто это сделать, полистав ее ленту в Инста. Даша разгуливает по их с Соней номеру в одном бельевом комплекте - и в этом нет ничего удивительного, если посмотреть на погоду за окном.

Без обработки: Астафьева показала
Без обработки: Астафьева показала "живые" фото в купальнике
instagram.com/da_astafieva

Без обработки: Астафьева показала
Без обработки: Астафьева показала "живые" фото в купальнике
instagram.com/da_astafieva

Кроме хроники отдыха в Инстаграм звезда добавила несколько новых постановочных фото, сделанных Соней Плакидюк.

В кадре Астафьева засветилась в бельевом комплекте цвета какао и роскошной шляпе. Эти снимки, само собой, прошли определенную обработку - и выглядят очень эффектно.

Без обработки: Астафьева показала
Без обработки: Астафьева показала "живые" фото в купальнике
instagram.com/da_astafieva

Без обработки: Астафьева показала
Без обработки: Астафьева показала "живые" фото в купальнике
instagram.com/da_astafieva

Ранее мы писали, что Леся Никитюк похудела и засветила фигуру в мини.

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Теги: Даша Астафьева, фото в купальнике, Соня Плакидюк
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Источник: IVONA)bigmir.net

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