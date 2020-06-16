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"Атмосферно": Модель с 13 размером груди показала фото в бикини

Комментариев: 1
Мила Кузнецова засветила свои прелести в поле с подсолнухами .

"Атмосферно": Модель с 13 размером груди показала фото в бикини
instagram.com/mila_kuznetsova10

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Украинская модель Мила Кузнецова, которая в 2019-м представляла Украину на Miss Universe Plus Size, а также была участницей проекта Модель XL, показала свежие фото в купальнике.

33-летняя киевлянка - счастливая обладательница натуральной груди 13-го размера - и с удовольствием демонстрирует публике свои достоинства.

Так, в Инстаграм девушка добавила снимок, на котором позирует в черном раздельном купальнике среди поля цветущих подсолнухов.

Лето - самая любимая пора года💜🧡💛💚❤ потому что тепло, зелено и у меня 21 июня день рождения 🥰😍, - подписала снимок модель.

"Атмосферно": Модель с 13 размером груди показала фото в бикини
instagram.com/mila_kuznetsova10

Фолловеры в комментариях похвалили фигуру Кузнецовой и “атмосферу“ на фото.

Кстати, Мила частенько балует поклонников горячими фото, подчеркивая купальниками свой пышный бюст и бедра.

"Атмосферно": Модель с 13 размером груди показала фото в бикини
instagram.com/mila_kuznetsova10

"Атмосферно": Модель с 13 размером груди показала фото в бикини
instagram.com/mila_kuznetsova10

К слову, на днях Мила подала заявку на всеукраинский рекорд по размерам груди. Об этом сообщал ТСН. Посмотрим, удастся ли девушке получит такое необычное, но весьма почетное звание.

Ранее мы писали, что Настя Каменских показала фигуру после карантина. 

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Теги: модели plus-size, грудь, пышнотелая модель, фото в купальниках
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Источник: IVONA)bigmir.net

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Комментариев (2)
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trgvm1    16.06.2020, 15:45
Оценка:  -3
trgvm1
ХОЧУ ЕЕ КЛАССНАЯ ДЕВУШКА
гость  (аноним)  16.06.2020, 15:42
Оценка:  0
гость
Дык, СЛАВА УКРАИНЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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