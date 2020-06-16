Мила Кузнецова засветила свои прелести в поле с подсолнухами .

"Атмосферно": Модель с 13 размером груди показала фото в бикини instagram.com/mila_kuznetsova10

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Украинская модель Мила Кузнецова, которая в 2019-м представляла Украину на Miss Universe Plus Size, а также была участницей проекта Модель XL, показала свежие фото в купальнике.

33-летняя киевлянка - счастливая обладательница натуральной груди 13-го размера - и с удовольствием демонстрирует публике свои достоинства.

Так, в Инстаграм девушка добавила снимок, на котором позирует в черном раздельном купальнике среди поля цветущих подсолнухов.

Лето - самая любимая пора года💜🧡💛💚❤ потому что тепло, зелено и у меня 21 июня день рождения 🥰😍, - подписала снимок модель.

"Атмосферно": Модель с 13 размером груди показала фото в бикини instagram.com/mila_kuznetsova10

Фолловеры в комментариях похвалили фигуру Кузнецовой и “атмосферу“ на фото.

Кстати, Мила частенько балует поклонников горячими фото, подчеркивая купальниками свой пышный бюст и бедра.

"Атмосферно": Модель с 13 размером груди показала фото в бикини instagram.com/mila_kuznetsova10

"Атмосферно": Модель с 13 размером груди показала фото в бикини instagram.com/mila_kuznetsova10

К слову, на днях Мила подала заявку на всеукраинский рекорд по размерам груди. Об этом сообщал ТСН. Посмотрим, удастся ли девушке получит такое необычное, но весьма почетное звание.

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