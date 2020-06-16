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Совсем без цензуры: Фигуристая Деми Роуз обнажилась на камеру

Комментариев: 1
Модель похвасталась аппетитными ягодицами, которые подкачала за карантин .

Совсем без цензуры: Фигуристая Деми Роуз обнажилась на камеру
Совсем без цензуры: Фигуристая Деми Роуз обнажилась на камеру
instagram.com/demirose

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Британская модель Деми Роуз, которая известна благодаря своему эпатажу и умению шикарно выглядеть в откровенных нарядах и даже без них, добавила свежее пикантное фото.

В Инстаграм знаменитость разместила снимок, на котором появилась абсолютно голой. Деми позирует спиной к камере, присев на пол. Около фигуристой красавицы горкой лежат коричневые фотопленки. Также на фото есть несколько пленок, которые еще не успели упасть и зависли в воздухе, "случайно" прикрыв интимные места Роуз.

Нерезанное 🎞, - коротко подписала откровенное фото Деми. 

Совсем без цензуры: Фигуристая Деми Роуз обнажилась на камеру
Совсем без цензуры: Фигуристая Деми Роуз обнажилась на камеру
instagram.com/demirose

К слову, ягодицы Деми выглядят соблазнительно не только “без ничего“. В Инста-сториз девушка добавила новые кадры, показав фигуру в тренировочной одежде. Кажется, красоту “округлостей“  Деми не скроешь ни за какими брючками.

Совсем без цензуры: Фигуристая Деми Роуз обнажилась на камеру
Совсем без цензуры: Фигуристая Деми Роуз обнажилась на камеру
instagram.com/demirose

Ранее мы писали, что Деми Роуз показала фигуру в мини-бикини. 

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Теги: Деми Роуз, обнажение, голые фото
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Источник: IVONA)bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  16.06.2020, 12:26
Оценка:  0
гость
Охххх шлюшка. Eбaл бы ее круглосуточно
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