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Теперь только мини?: Леся Никитюк в кроп-топе показала результаты диеты

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Телеведущая засветила фигуру в топе и мини-шортах, а также в откровенном коротеньком платье .

Теперь только мини?: Леся Никитюк в кроп-топе показала результаты диеты
Теперь только мини?: Леся Никитюк в кроп-топе показала результаты диеты
instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телеведущая Леся Никитюк продолжает очаровывать публику своей стройной фигурой и длинными ногами, подбирая коротенькие наряды. Так, на новых фото, которые звезда выставила в Инстаграм, она позирует в джинсовом мини, а также в кроп-топе и шортах-бедровках, демонстрируя фигуру во всей красе.

Теперь только мини?: Леся Никитюк в кроп-топе показала результаты диеты
Теперь только мини?: Леся Никитюк в кроп-топе показала результаты диеты
instagram.com/lesia_nikituk

Теперь только мини?: Леся Никитюк в кроп-топе показала результаты диеты
Теперь только мини?: Леся Никитюк в кроп-топе показала результаты диеты
instagram.com/lesia_nikituk

К слову, Никитюк с удовольствием делится с подписчиками секретами своего питания . 

#інтервальнеголодування
16/8
Коротко. Я перейшла в режим 14/10.. на базарі появилась Черешня🥰🍒🍒🍒, - написала в одной из публикаций Никитюк.

Теперь только мини?: Леся Никитюк в кроп-топе показала результаты диеты
Теперь только мини?: Леся Никитюк в кроп-топе показала результаты диеты
instagram.com/lesia_nikituk

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Похоже, после заметных результатов интервальной диеты, Леся решила сменить весь гардероб - даже платья. Так, в Инста-сториз Никитюк заселфилась в синем коротеньком наряде. И, несмотря на то, что кадр темный, отчетливо видно, что платье коротенькое и очень к лицу знаменитости. 

Теперь только мини?: Леся Никитюк в кроп-топе показала результаты диеты
Теперь только мини?: Леся Никитюк в кроп-топе показала результаты диеты
instagram.com/lesia_nikituk

 

Ранее мы писали, что Леся Никитюк показала фото “после пластики“.

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Теги: Леся Никитюк, фигура, наряды звезд
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Источник: IVONA)bigmir.net

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