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"Да ты супер!": MARUV поразила новым образом

Комментариев: 3
Певица похвасталась новой фотосессией.
"Да ты супер!": MARUV поразила новым образом
"Да ты супер!": MARUV поразила новым образом
instagram.com/maruvofficial

Эпатажная украинская исполнительница MARUV (Анна Корсун) продолжает радовать поклонников яркими фотосессиями и дерзкими образами. 

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Так, на ее странице в Инстаграм появилось несколько снимков, где артистка запечатлена в белом платье в черный горошек, перчатках, черном платке и с синими косичками. Свой стильный лук очками с белой оправой и ярким макияжем.

“Детка в теме“, - подписала фото MARUV.

MARUV поразила новым образом
MARUV поразила новым образом
скриншот

MARUV поразила новым образом
MARUV поразила новым образом
Скриншот

MARUV поразила новым образом
MARUV поразила новым образом
Скриншот

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Подписчики принялись активно обсуждать свежие снимки певицы. Многим понравился новый образ звезды, но были и те, кто раскритиковал ее наряд.

  • Лучшая просто, фотографии огонь! Наша любимая королева!! ❤️🔥❤️❤️🔥
  • Синие косички - это любовь💙💙💙 Уже скучаем по ним😣
  • Если снять с головы синюю каракатицу, то будет прикольно
  • Я в детстве так наряжалась
  • Красавица что тут скажешь...🤘
  • Шикарна! BANG🔥🔥🔥
  • Перчатки огонь🔥😍
  • Очко всевидящее на платке, ты тоже с ними.
  • Блин, глаз этот...и ты туда же..
  • Обожаю, богиня)
  • Божееее, эти очкиии😍😍😍
  • Вау, дуже 🔥🔥🔥
  • Мать да ты супер 😎

Напомним, ранее MARUV выпустила первый мини-альбом в образе SHLAKOBLOCHINA.

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Теги: MARUV
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  28.04.2020, 16:33
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гость
тупая и конченая!это пи...дец!блевотина!
гость  (аноним)  28.04.2020, 16:29
Оценка:  0
гость
Не понял - а где сиськи с жопой?
гость  (аноним)  28.04.2020, 16:12
Оценка:  0
гость
MARUV, какая-же ты, сука, тупая!!! Это пи...дец!
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