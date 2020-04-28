"Да ты супер!": MARUV поразила новым образом

Певица похвасталась новой фотосессией.

Эпатажная украинская исполнительница MARUV (Анна Корсун) продолжает радовать поклонников яркими фотосессиями и дерзкими образами.

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Так, на ее странице в Инстаграм появилось несколько снимков, где артистка запечатлена в белом платье в черный горошек, перчатках, черном платке и с синими косичками. Свой стильный лук очками с белой оправой и ярким макияжем.

“Детка в теме“, - подписала фото MARUV.

MARUV поразила новым образом скриншот

MARUV поразила новым образом Скриншот

MARUV поразила новым образом Скриншот

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Подписчики принялись активно обсуждать свежие снимки певицы. Многим понравился новый образ звезды, но были и те, кто раскритиковал ее наряд.

Лучшая просто, фотографии огонь! Наша любимая королева!! ❤️🔥❤️❤️🔥

Синие косички - это любовь💙💙💙 Уже скучаем по ним😣

Если снять с головы синюю каракатицу, то будет прикольно

Я в детстве так наряжалась

Красавица что тут скажешь...🤘

Шикарна! BANG🔥🔥🔥

Перчатки огонь🔥😍

Очко всевидящее на платке, ты тоже с ними.

Блин, глаз этот...и ты туда же..

Обожаю, богиня)

Божееее, эти очкиии😍😍😍

Вау, дуже 🔥🔥🔥

Мать да ты супер 😎

Напомним, ранее MARUV выпустила первый мини-альбом в образе SHLAKOBLOCHINA.

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