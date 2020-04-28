"Да ты супер!": MARUV поразила новым образом
Эпатажная украинская исполнительница MARUV (Анна Корсун) продолжает радовать поклонников яркими фотосессиями и дерзкими образами.
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Так, на ее странице в Инстаграм появилось несколько снимков, где артистка запечатлена в белом платье в черный горошек, перчатках, черном платке и с синими косичками. Свой стильный лук очками с белой оправой и ярким макияжем.
“Детка в теме“, - подписала фото MARUV.
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Подписчики принялись активно обсуждать свежие снимки певицы. Многим понравился новый образ звезды, но были и те, кто раскритиковал ее наряд.
- Лучшая просто, фотографии огонь! Наша любимая королева!! ❤️🔥❤️❤️🔥
- Синие косички - это любовь💙💙💙 Уже скучаем по ним😣
- Если снять с головы синюю каракатицу, то будет прикольно
- Я в детстве так наряжалась
- Красавица что тут скажешь...🤘
- Шикарна! BANG🔥🔥🔥
- Перчатки огонь🔥😍
- Очко всевидящее на платке, ты тоже с ними.
- Блин, глаз этот...и ты туда же..
- Обожаю, богиня)
- Божееее, эти очкиии😍😍😍
- Вау, дуже 🔥🔥🔥
- Мать да ты супер 😎
Напомним, ранее MARUV выпустила первый мини-альбом в образе SHLAKOBLOCHINA.
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