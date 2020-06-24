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"Отдохнула душой": Стройная MARUV поразила горячими фото в монокини

Комментариев: 1
Артистка позировала в черном стильном купальнике, подчеркнувшем ее фигуру.

"Отдохнула душой": Стройная MARUV поразила горячими фото в монокини
instagram.com/maruvofficial

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Украинская певица Анна Корсун, которая выступает под псевдо MARUV, поделилась кадрами недавнего отдыха на море под Одессой.

В Инстаграм звезда добавила подборку снимков, на которых появилась в горячем пляжном образе.

На нескольких фото Анна позирует в бассейне, демонстрируя фигуру в черном эффектном монокини. Образ артистки дополняет оригинальная прическа “узелки“. Судя по фото, MARUV за карантин не только не набрала лишнего, но и наоборот - похудела.

К слову, звезда, похоже, не только лежала на солнышке, но и гуляла по окрестностям и наслаждалась компанией животных - на одном из фото Анна забавно позирует с козленком.

Спасибо @shantambala за гостеприимство и радушие 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Было очень вкусно, уютно и атмосферно❤️❤️❤️
Для меня это место где можно отдохнуть душой, наполниться вдохновением и жизненной силой🤗
Мы с командой к вам ещё обязательно вернёмся!
One love 💕, - подписала снимки Анна.

"Отдохнула душой": Стройная MARUV поразила горячими фото в монокини
instagram.com/maruvofficial

"Отдохнула душой": Стройная MARUV поразила горячими фото в монокини
instagram.com/maruvofficial

"Отдохнула душой": Стройная MARUV поразила горячими фото в монокини
instagram.com/maruvofficial

Фолловеры прокомментировали фото и отметили, что Анна, как обычно, горяча и сексуальна. Также в комментариях похвалили фигуру звезды.

Ранее мы писали, что MARUV показала красный наряд с цепями.

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Теги: MARUV, Анна Корсун, фото в купальнике
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Источник: IVONA)bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  24.06.2020, 13:40
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гость
КОРСУН, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
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