Артистка позировала в черном стильном купальнике, подчеркнувшем ее фигуру.

"Отдохнула душой": Стройная MARUV поразила горячими фото в монокини instagram.com/maruvofficial

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Украинская певица Анна Корсун, которая выступает под псевдо MARUV, поделилась кадрами недавнего отдыха на море под Одессой.

В Инстаграм звезда добавила подборку снимков, на которых появилась в горячем пляжном образе.

На нескольких фото Анна позирует в бассейне, демонстрируя фигуру в черном эффектном монокини. Образ артистки дополняет оригинальная прическа “узелки“. Судя по фото, MARUV за карантин не только не набрала лишнего, но и наоборот - похудела.

К слову, звезда, похоже, не только лежала на солнышке, но и гуляла по окрестностям и наслаждалась компанией животных - на одном из фото Анна забавно позирует с козленком.

Спасибо @shantambala за гостеприимство и радушие 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Было очень вкусно, уютно и атмосферно❤️❤️❤️

Для меня это место где можно отдохнуть душой, наполниться вдохновением и жизненной силой🤗

Мы с командой к вам ещё обязательно вернёмся!

One love 💕, - подписала снимки Анна.

"Отдохнула душой": Стройная MARUV поразила горячими фото в монокини instagram.com/maruvofficial

"Отдохнула душой": Стройная MARUV поразила горячими фото в монокини instagram.com/maruvofficial

"Отдохнула душой": Стройная MARUV поразила горячими фото в монокини instagram.com/maruvofficial

Фолловеры прокомментировали фото и отметили, что Анна, как обычно, горяча и сексуальна. Также в комментариях похвалили фигуру звезды.

Ранее мы писали, что MARUV показала красный наряд с цепями.

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