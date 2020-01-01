Экс-невеста Владимира Кличко больше не встречается с Брайаном Гикерсоном.

Хейден Панеттьери окончательно разошлась с парнем, который ее едва не убил Getty Images

В начале мая 2019 года возлюбленный американской актрисы и певицы Хейден Панеттьери, Брайан Хикерсон избил ее дома. Спустя три месяца с мужчины сняли все обвинения из-за отсутствия свидетелей.

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Позже выяснилось. что Хейден вернулась к бойфренду. Однако, 14 февраля 2020 года, в День святого Валентина, Хикерсон снова поднял руку на бывшую невесту украинского боксера Владимира Кличко.

А на днях американские СМИ со ссылкой на инсайдера сообщили, что Панеттьери окончательно рассталась с мужчиной. Звезда решила заняться актерской карьерой и пока не заводить новых романов.

“У Хейден сейчас все хорошо. Она постепенно восстанавливается, перестала общаться с Брайаном. Он вернулся в свой родной город в Южной Каролине, поэтому друзья Хейден молятся, чтобы этот разрыв был окончательным“, – отметил инсайдер.

Напомним, ранее экс-невеста Кличко Хейден Панеттьери показала, какой была в детстве.

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