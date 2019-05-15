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С бывшего парня Хейден Панеттьери сняли обвинения в домашнем насилии - СМИ

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С Брайана Хикерсона сняли все обвинения из-за отсутствия свидетелей.
С бывшего парня Хейден Панеттьери сняли обвинения в домашнем насилии - СМИ
С бывшего парня Хейден Панеттьери сняли обвинения в домашнем насилии - СМИ
Getty Images

Суд Лос-Анджелеса закрыл дело об избиении актрисы Хейден Панеттьери ее екс-бойфрендом Брайаном Хикерсоном. Об этом пишет People.

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Как сообщает издание, прокурор снял все обвинения в домашнем насилии с бывшего возлюбленного Панеттьери. Такое решение было принято из-за недостатка доказательств и отсутствия свидетелей инцидента.  

Отмечается, что прокурор не смог дозвониться к Хайден. Скорее всего, актриса решила отказаться давать показания против экс-парня Брайана Хикерсона.

Напомним, что 2 мая между Хайден Панетьери и Брайаном Хикерсоном возникла ссора, когда они возвращались домой с очередной вечеринки. Мужчина ударил девушку, после чего у нее остались синяки и царапины на теле.

Ранее сообщалось, что бывшая невеста Владимира Кличко переезжает после избиения бойфрендом.

 

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Теги: Хейден Панеттьери, Брайан Хикерсон
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  27.09.2019, 17:23
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pусский
Вывод - Кличко дурак!
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