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Экс-невеста Кличко Хейден Панеттьери показала, какой была в детстве

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Американская актриса запостила редкое детское фото.
Экс-невеста Кличко Хейден Панеттьери показала, какой была в детстве
Экс-невеста Кличко Хейден Панеттьери показала, какой была в детстве
Getty Images

Бывшая возлюбленная украинского боксера Владимира Кличко, американская актриса и певица Хейден Панеттьери, поделилась редкой фотографией.

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30-летняя артистка, которая 5 дней назад создала аккаунт в Instagram, опубликовала детский снимок. На странице звезды появился кадр, где она еще совсем маленькая позирует в больших солнцезащитных очках.

“Мое настроение сегодня. И да, это я, еще ребенок 😄 😎“, - подписала архивное фото Хейден.

Экс-невеста Кличко Хейден Панеттьери показала, какой была в детстве
Экс-невеста Кличко Хейден Панеттьери показала, какой была в детстве
Скриншот

Напомним, ранее Хейден Панеттьери показала подросшую дочь от Кличко.

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Теги: Хейден Панеттьери
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Источник: Ivona bigmir)net

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