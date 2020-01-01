Американская актриса запостила редкое детское фото.

Экс-невеста Кличко Хейден Панеттьери показала, какой была в детстве Getty Images

Бывшая возлюбленная украинского боксера Владимира Кличко, американская актриса и певица Хейден Панеттьери, поделилась редкой фотографией.

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30-летняя артистка, которая 5 дней назад создала аккаунт в Instagram, опубликовала детский снимок. На странице звезды появился кадр, где она еще совсем маленькая позирует в больших солнцезащитных очках.

“Мое настроение сегодня. И да, это я, еще ребенок 😄 😎“, - подписала архивное фото Хейден.

Экс-невеста Кличко Хейден Панеттьери показала, какой была в детстве Скриншот

Напомним, ранее Хейден Панеттьери показала подросшую дочь от Кличко.

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