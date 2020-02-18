Брайан Хикерсон снова попал за решетку за избиение экс-девушки Владимира Кличко.

Бойфренд Хейден Панеттьери во второй раз ее избил - СМИ Getty Images

В мае прошлого года возлюбленный американской актрисы и певицы Хейден Панеттьери, Брайан Хикерсон избил ее дома. Однако, в сентябре стало известно, что с мужчины сняли все обвинения из-за отсутствия свидетелей.

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А на днях в СМИ появилась информация, что Хикерсон снова поднял руку на бывшую невесту украинского боксера Владимира Кличко. Как пишет издание TMZ, Брайан напал на Хейден после ссоры в День святого Валентина. Отмечается, что Хикерсон бил актрису кулаками по лицу.

Полицию вызвал сосед пары около трех часов ночи. Правоохранители обнаружили пьяного Брайана на дороге возле дома. Он заявил, что Панеттьери не пускает ее в дом. Сама же артистка спряталась в одной из комнат. По словам полицейских, на лице Хейден были отеки и покраснения от ушибов, а на руке на руке - гематомы и ссадины.

Хикерсона арестовали за подозрение в домашнем насилии и за сопротивление полиции. Однако, позже мужчину отпустили под залог.

Отметим, что частный повар пары подтвердил, что между Брайаном и Хейден возникла ссора. Но свидетелем драки он не стал так, как покинул дом около часа ночи.

Ранее сообщалось, что экс-невеста Кличко отметила День благодарения с парнем, который ранее ее избил.

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