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Экс-невеста Кличко Хейден Панеттьери показала подросшую дочь

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Актриса призналась, что девочка учит украинский язык.
Экс-невеста Кличко Хейден Панеттьери показала подросшую дочь
Экс-невеста Кличко Хейден Панеттьери показала подросшую дочь
Getty Images

Экс-возлюбленная украинского боксера Владимира Кличко, американская актриса и певица Хейден Панеттьери, которая два дня назад создала аккаунт в Instagram, поделилась свежим снимком дочери.

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На фото 5-летняя Кайя Евдокия рисует на гипсовом слепке живота звездной мамы, который Хейден сделала во время беременности. 30-летняя артистка призналась, что контур для будущего рисунка дочери помог сделать ее папа Владимир.

“Я сделала эту форму моего живота, когда была беременна, и моя дочь Кайя умоляла меня позволить ей рисовать на слепке. После того, как я объяснила ей, как деликатно и особенно для мамы, я наконец сдалась и сказал да. К счастью, папа помог ей с небольшим наброском, чтобы она могла раскрасить 😉“, - написала Панеттьери.

Экс-невеста Кличко Хейден Панеттьери показала подросшую дочь
Экс-невеста Кличко Хейден Панеттьери показала подросшую дочь
Скриншот

Экс-невеста Кличко Хейден Панеттьери показала подросшую дочь
Экс-невеста Кличко Хейден Панеттьери показала подросшую дочь
Скриншот

Кроме того, актриса ответила на несколько вопросов подписчиков. Так, Хейден рассекретила, что ее дочь говорит с ней на английском языке, а с отцом на русском. Сейчас 5-летняя Кайя Евдокия учит украинский.

“Она говорит только по-русски со своим папой и изучает украинский“, - написала экс-возлюбленная Кличко.

Дочь Владимира Кличко и Хейден Панеттьери учит украинский язык
Дочь Владимира Кличко и Хейден Панеттьери учит украинский язык
Скриншот

Ранее сообщалось, что бойфренд Хейден Панеттьери во второй раз ее избил.

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Теги: Хейден Панеттьери, Владимир Кличко
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Источник: Ivona bigmir)net

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