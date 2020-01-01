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Фото не зашло: Седокова засветила пышные бедра в купальнике и возмутила Сеть

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Певицу упрекнули в отсутствии вкуса и ненатуральной внешности.

Фото не зашло: Седокова засветила пышные бедра в купальнике и возмутила Сеть
Фото не зашло: Седокова засветила пышные бедра в купальнике и возмутила Сеть
instagram.com/annasedokova

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Певица Анна Седокова - мастерица эпатировать публику, притом звезда делает это как между прочим - например, закрутив роман с женатым молодым спортсменом, так и нарочно - выставляя откровенные фото.

Такие выпады Седоковой не всегда однозначно воспринимают в Сети, но певицу, похоже, это только раззадоривает.

Так, соблазнительная экс-виагра снова выставила в Инстаграм селфи в откровенном наряде. В кадре Анна стоит перед зеркалом в ярком сдельном купальнике канареечного цвета с воланами на груди. Волосы звезды собраны в аккуратную “мальвинку“, а дополняют образ крупные серьги-кольца. Анна смотрит на себя в зеркало, надувая и без того пышные губки.

Облака покинули иллинойс
в море пикирует чайка.
счастье — это когда твой единственный choice
песок или галька.. 📝Ес Соя, - написала Седокова.

Фото не зашло: Седокова засветила пышные бедра в купальнике и возмутила Сеть
Фото не зашло: Седокова засветила пышные бедра в купальнике и возмутила Сеть
instagram.com/annasedokova

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Фолловеры по-разному отреагировали на фото: часть подписчиков похвалили кадр, однако мгогие нашли наряд Седоковой безвкусным, а лицо “слишком переделанным“.

  • Фото под названием : полное отсутсвие вкуса 😂😂😂🤢
  • Какой шикарный купальник 😍! Настоящий огонь- огонь 🔥!!!!
  • Сейчас от меня загорятся и мой муж и вся французская Ривьера 🔥🔥🔥
  • Не зашло. Я пас
  • Ну Ань, фотка так себе, послушай мнение папочки) думаю, у тебя и получше найдется
  • А почему купальник такой растянутый?
  • Эх стареешь, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Седокова поразила букетом от Яниса Тиммы. 

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Теги: критика, Анна Седокова, фото в купальнике
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Источник: IVONA)bigmir.net

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