Певицу упрекнули в отсутствии вкуса и ненатуральной внешности.

Фото не зашло: Седокова засветила пышные бедра в купальнике и возмутила Сеть instagram.com/annasedokova

Читай также: “Это не мои проблемы“: Анна Седокова обратилась к хейтерам

Певица Анна Седокова - мастерица эпатировать публику, притом звезда делает это как между прочим - например, закрутив роман с женатым молодым спортсменом, так и нарочно - выставляя откровенные фото.

Такие выпады Седоковой не всегда однозначно воспринимают в Сети, но певицу, похоже, это только раззадоривает.

Так, соблазнительная экс-виагра снова выставила в Инстаграм селфи в откровенном наряде. В кадре Анна стоит перед зеркалом в ярком сдельном купальнике канареечного цвета с воланами на груди. Волосы звезды собраны в аккуратную “мальвинку“, а дополняют образ крупные серьги-кольца. Анна смотрит на себя в зеркало, надувая и без того пышные губки.

Облака покинули иллинойс

в море пикирует чайка.

счастье — это когда твой единственный choice

песок или галька.. 📝Ес Соя, - написала Седокова.

Фото не зашло: Седокова засветила пышные бедра в купальнике и возмутила Сеть instagram.com/annasedokova

Читай также: “Дочка - невероятная красавица“: Седокова очаровала Сеть новым семейным фото

Фолловеры по-разному отреагировали на фото: часть подписчиков похвалили кадр, однако мгогие нашли наряд Седоковой безвкусным, а лицо “слишком переделанным“.

Фото под названием : полное отсутсвие вкуса 😂😂😂🤢

Какой шикарный купальник 😍! Настоящий огонь- огонь 🔥!!!!

Сейчас от меня загорятся и мой муж и вся французская Ривьера 🔥🔥🔥

Не зашло. Я пас

Ну Ань, фотка так себе, послушай мнение папочки) думаю, у тебя и получше найдется

А почему купальник такой растянутый?

Эх стареешь, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Седокова поразила букетом от Яниса Тиммы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.