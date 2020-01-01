Певица добавила снимок с 15-летней дочерью и 3-летним сыном .

"Дочка - невероятная красавица": Седокова очаровала Сеть новым семейным фото instagram.com/annasedokova

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Певица Анна Седокова очаровала Сеть свежим фото со старшей дочкой и сыном. В Инстаграм артистка добавила снимок, сделанный на фоне детской площадки с ярким ландшафтным дизайном.

Звезда позирует, облокотившись рукой на большую ландшафтную скульптуру в виде обезьянки, а 15-летняя Алина присела рядом с ней на корточки. В центре фото оказался 3-летний Гектор, забравшийся на скульптуру верхом. Все трое одеты в дизайнерские худи бренда Седоковой.

В описании к фото Анна призналась, что в последнее время ее настроение - мрачнее некуда, но дети спасают от хандры:

Как не упасть духом и держаться?

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Сегодня я проснулась в очень мутном настроении.Все, что происходит сейчас с миром и с нами, это жуткий стресс. Каждая мелочь, каждая новость или разбитая чашка на кухне, может довести чувствующего человека до слез.Что делать и как справляюсь я? - написала Седокова.

Кроме того, артистка дала советы, как выйти из тревожного состояния, перечислив эффективные, по ее мнению, занятия: как, например, принять контрастный душ, убраться в квартире, почитать книгу, выключить новости. Среди прочего, Анна отметила, что лучше всего поднимают настроение дети.

Поцелуй того, кого любишь! И классно, когда у тебя есть дети ❤️Тебе нужна их поддержка сейчас. Вот Гектор мне утром машину подарил 😂 Все как я мечтала. Мужчина машину подарил, сейчас пойду пересмотрю свой список желаний, видимо я не конкретизировала возраст мужчины.Обнимаю вас! P.s. А это фото моя особенная гордость. Ведь вся моя семья тут в моей одежде @lastory_store. И только небеса знают, как не просто все это даётся, но очень интересно. Не вешать нос❤️, - написала звезда.

"Дочка - невероятная красавица": Седокова очаровала Сеть новым семейным фото instagram.com/annasedokova

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Фолловеры прокомментировали фото, отметив, что у Анны очень красивые дети:

So beautiful ❤️❤️

Красотки😍🔥

Какая же вы потрясающая мама😍 шикарная женщина и просто хороший человек🔥 Крутой пост, возьмем на заметку❤️

Такие милыее😍❤️

Дочь копия 😍

Ничего себе,как эта девочка на тебя похожа!

Алина - невероятная красотка, - написали в Сети.

Напомним, что Алину артистка родила от известного футболиста Валентина Белькевича, за которым была замужем с 2004 по 2006. В 2014 Белькевич умер от тромбоэмболии.

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