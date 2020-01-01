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"Это не мои проблемы": Анна Седокова обратилась к хейтерам

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Певица высказалась о подписчиках, которые осуждают ее за "голые" фото.
"Это не мои проблемы": Анна Седокова обратилась к хейтерам
"Это не мои проблемы": Анна Седокова обратилась к хейтерам

Украинская исполнительница Анна Седокова, которая в начале 2000-х годах была участницей популярной группы “ВИА Гра“, опубликовала в соцсети эмоциональный пост.

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На своей странице в Инстаграм 37-летняя артистка обратилась к хейтерам. Звезда заявила, что больше не хочет веселить тех, кто считает ее “телкой с грудью“. Анна призналась, что ей обидно, что пользователи Сети смотрят только ее обнаженные кадры, а на посты о книгах и психологии не обращают внимания.

“Я выросла. Я больше не хочу. Веселить тех, кто видит во мне телку с грудью. Радовать тех, кто видит лишь попу. Мне не интересны Вы и явно Я не интересна больше Вам. Я не знаю, что дать тем, кто приходит в мою страницу и в мою музыку за этим . Все это такой же стереотип, как сказать пошути ка сейчас комику, это слишком просто ... И мне не интересно. Вот вы скажете, ты ведь сама виновата, постила свои голые фотки. Постила, не спорю. И буду постить. Но вместе, рядом, я делала пост о книгах, бизнесе , психологии, семейных ценностях, любви. Но вы их не увидели, потому что на первом плане у вас жопа. Но это ваше, не мое“.

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В конце публикации Седокова добавила, что не собирается меняться и заявила, что больше не хочет читать комментарии про ее позицирование.

“Женщина может быть разной, может читать Ремарка в стрингах . Но если вы видите только стринги это не мои проблемы, это ваши. Так что прекратите нести мне вашу хрень, про мое позицирование. Я та, кто я есть. И другой не буду. Я буду писать для тех, кто чувствует меня, для тех, кому нужны мои тексты. Я буду петь для тех, для кого важна моя Музыка. И пусть со мной останутся только те, для кого это важно ❤️“, - подытожила звезда.

Анна Седокова обратилась к хейтерам
Анна Седокова обратилась к хейтерам
Скриншот

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Теги: Анна Седокова
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Источник: Ivona bigmir)net

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