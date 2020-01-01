Певица сделала фото с огромным букетом пионов, а фолловерам показалось, что она поправилась .

"Да он волшебник": Седокова похвасталась новым букетом от Яниса Тиммы instagram.com/annasedokova

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Эпатажная певица и ведущая программы “Квартира 69“ Анна Седокова поразила поклонников очередным романтичным подарком от возлюбленного, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы.

В Инстаграм знаменитость добавила фото, на котором предстала с огромным букетом розовых пионов. Анна позирует в облегающем белом платье с глубоким вырезом на груди. Дополняют образ высоко подобранные волосы, уложенные в гульку, и крупные серьги-кольца.

Я всегда выберу тебя ... #мнестобойтеплее, - подписала фото Седокова.

"Да он волшебник": Седокова похвасталась новым букетом от Яниса Тиммы instagram.com/annasedokova

Фолловеры прокомментировали фото, назвав его “роскошным“, и похвалили Яниса за романтику. Некоторые подписчики, правда, отметили, что Седокова заметно поправилась:

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Огооооо....ну и поправилась🤦‍♀️

Да он волшебник у вас!

Красотища 😻😻😻пионы любимые цветы, достать не так легко, безумно красивые “шапки“ с божественным ароматом 💞💞💞💞

О господи!!!😍😍😍😍 Не знаю что красивей- Анна или пионы!!!🔥🔥🔥 хочется такого мужчину, чтобы ценил и понимал что есть девушка на самом деле! Респект другу!!!👏👏👏

👌🏻👌🏻👌🏻💕Какой роскошный букет 💐 пионы ммммм

Вот это букетик 😍

Вау🔥 Анна , Вы просто 🔥❤️❤️❤️, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Анну Седокову заподозрили в беременности.

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