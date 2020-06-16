Елена Войченко показала кадры с тренировки, на которых появилась в облегающем трико .

"Возвращаюсь в форму": Бывшая жена Остапчука засветила фигуру во всех подробностях instagram.com/artemoneshchak

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Бывшая супруга популярного телеведущего, шоумена Владимира Остапчука, переводчица Елена Войченко показала фигуру после карантина. В Инстаграм Елена Войченко добавила несколько свежих снимков, сделанных в 7 утра на тренировке.

Елена позирует в ярко-розовых лосинах и розово-белом топе с рукавами, демонстрируя стройную фигуру и плоский животик. В описании знаменитость отметила, что решила приходить в форму после перерыва.

Правильное утро. Решила уверенно и очень умеренно возвращаться в форму, - подписала фото Елена.

"Возвращаюсь в форму": Бывшая жена Остапчука засветила фигуру во всех подробностях instagram.com/olenavoychenko

"Возвращаюсь в форму": Бывшая жена Остапчука засветила фигуру во всех подробностях instagram.com/olenavoychenko

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Не до конца ясно, чем девушку не устраивает ее “форма“, возможно, Елена решила набрать немного мышечной массы.

К слову, почти в это же время - судя по отметке в Инстаграм, бывший муж Елены устроил зажигательные танцы со своей новой возлюбленной нотариусом Кристиной Горняк. Интересно, что Кристина вышла на такую “домашнюю“ тренировку в облегающем костюме, очень похожем на наряд Войченко, но только голубого цвета.

Остапчук с Кристиной Горняк instagram.com/kristygor

И если в программе Кати Осадчей несколько смущенный Остапчук пытался опровергать внешнее сходство бывшей и нынешней пассий, то глядя на свежие фото девушек - спорить с ним практически невозможно: они обе стройны и прекрасны.

Напомним, что Владимир Остапчук и Елена Войченко развелись в марте 2020. Они прожили в браке 12 лет и воспитывают двоих детей - 7-летнюю Эмилию и 2-летнего Эвана.

Ранее мы писали, что Владимир Остапчук станцевал с новой любимой на кухне.

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