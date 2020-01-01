Остапчук женится?: Ведущий спровоцировал слухи о помолвке с новой возлюбленной

Ведущий заинтриговал новым видео с Кристиной Горняк.

В субботу, 23 мая, известный украинский ведущий, актер и шоумен Владимир Остапчук официально представил свою новую возлюбленную, нотариуса Кристину Горняк. Артист и его девушка вместе дали эксклюзивное интервью Кати Осадчей для программы “Світське життя“.

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А спустя несколько дней Владимир заинтриговал подписчиков новым видео. На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис шоумен намекнул на помолвку с Кристиной. Остапчук разместил короткий ролик, где его избранница позирует в белом платье в то время, как он снимает ее и напевает марш Мендельсона. Позже Владимир спрашивает у девушки: “Что, правда? Да? А что ты сказала?. После этого Кристина демонстрирует на камеру кольцо.

Остапчук спровоцировал слухи о помолвке с новой возлюбленной Скриншот

Ведущий пока не рассекретил, действительно ли он предложил Кристине стать его женой, или же это лишь образ для новой фотосессии.

Напомним, ранее Владимир Остапчук раскрыл детали развода.

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