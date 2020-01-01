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"Завтрак любви": Остапчук показал, как его балует новая возлюбленная

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Телеведущий запостил в Инста-сториз аппетитное блюдо с загадочной подписью .

"Завтрак любви": Остапчук показал, как его балует новая возлюбленная
instagram.com/vova_ostapchuk

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Популярный телеведущий, шоумен Владимир Остапчук, который недавно развелся с переводчицей Еленой Войченко, снова подогрел слухи о новом романе.

Ранее Владимир выставлял в Сеть видео, на котором фигурировали обнаженные женские ноги, а на этот раз он добавил в Инста-сториз фото завтрака на двоих, состоящего из ленивых вареников с вареньем и кофе. Снимок Остапчук дополнил романтичной подписью.

Место, где живет любовь, - написал шоумен. 

"Завтрак любви": Остапчук показал, как его балует новая возлюбленная
instagram.com/vova_ostapchuk

Кроме того, Владимир заселфился в своем авто с огромным букетом сирени. Похоже, счастье переполняет мужчину - и он балует новую девушку весенними сюрпризами.

"Завтрак любви": Остапчук показал, как его балует новая возлюбленная
instagram.com/vova_ostapchuk

Однако, Остапчук не забывает уделять время детям. Еще на одном фото он появился с 2-летним сыном Эваном, которого в кадре кормит пиццой.

"Завтрак любви": Остапчук показал, как его балует новая возлюбленная
instagram.com/vova_ostapchuk

Ранее мы писали, что экс-супруга Остапчука позировала фотографу беременных. 

 

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Теги: Владимир Остапчук, дети звезд, романы звезд
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Источник: IVONА bigmir)net

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