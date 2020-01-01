Телеведущий запостил в Инста-сториз аппетитное блюдо с загадочной подписью .

"Завтрак любви": Остапчук показал, как его балует новая возлюбленная instagram.com/vova_ostapchuk

Читай также: "Похож на сына": Остапчук засветил перемену во внешности на свежих фото

Популярный телеведущий, шоумен Владимир Остапчук, который недавно развелся с переводчицей Еленой Войченко, снова подогрел слухи о новом романе.

Ранее Владимир выставлял в Сеть видео, на котором фигурировали обнаженные женские ноги, а на этот раз он добавил в Инста-сториз фото завтрака на двоих, состоящего из ленивых вареников с вареньем и кофе. Снимок Остапчук дополнил романтичной подписью.

Место, где живет любовь, - написал шоумен.

"Завтрак любви": Остапчук показал, как его балует новая возлюбленная instagram.com/vova_ostapchuk

Кроме того, Владимир заселфился в своем авто с огромным букетом сирени. Похоже, счастье переполняет мужчину - и он балует новую девушку весенними сюрпризами.

"Завтрак любви": Остапчук показал, как его балует новая возлюбленная instagram.com/vova_ostapchuk

Однако, Остапчук не забывает уделять время детям. Еще на одном фото он появился с 2-летним сыном Эваном, которого в кадре кормит пиццой.

"Завтрак любви": Остапчук показал, как его балует новая возлюбленная instagram.com/vova_ostapchuk

Ранее мы писали, что экс-супруга Остапчука позировала фотографу беременных.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.