"Страшно устал от этой темы": Остапчук раскрыл детали развода

Ведущий признался, как давно не живет с Войченко.

В воскресенье, 25 апреля известный украинский ведущий и актер Владимир Остапчук нарвался на критику в Сети. Артист опубликовал видео с женскими ногами, подогрев интерес к своей личной жизни.

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Многие пользователи Инстаграм, в том числе и Оля Полякова, заявили, что такой ролик может обидеть экс-супругу Владимира - Елену Войченко. Другие же принялись расспрашивать шоумена о его личной жизни, в частности, кому принадлежать ноги.

Спустя шесть часов Остапчук опубликовал в Инстаграм пост, в котором признался, что уже устал от обсуждения его развода. Поэтому решил ответить на часто задаваемые вопросы. Так, ведущий написал, что он живет отдельно от Елены с августа прошлого года. А развод был официально оформлен спустя семь месяцев - 6 марта.

“Ребятки, судя по вашим комментам под предыдущим постом и самым частым задаваемым мне вопросам в личку, я просто вынужден (хоть личная жизнь и личная) дать свой официальный ответ:

1. С бывшей супругой мы разошлись и живем отдельно с конца августа 2019 года. Это 8 месяцев назад. Это было абсолютно осознанное и обдуманное решение.

2. Бракоразводный процесс длился достаточно долго, потому что так предусмотрено законодательством когда есть дети.

3. Решение суда о разводе было принято 6 марта 2020 и обе стороны были с ним согласны, не подавая апелляций.

4. Детей безумно люблю, обеспечиваю (есть все официальные подтверждения), никогда не брошу и занимаюсь их воспитанием, всегда буду для них отцом и опорой.

Не предавал эту информацию огласке, так как считаю, что личная жизнь должна оставаться личной.

Но после сегодняшнего видео и ваших вопросов понял, что здесь нужно поставить окончательную точку. И не давать больше возможности спекулировать на этой теме.

Я разведён. Так в жизни бывает и не только у меня. Давно не состою в прошлых отношениях, и честно говоря, за 8 месяцев страшно устал от этой темы“, - раскрыл детали развода Остапчук.

Владимир Остапчук раскрыл детали развода Скриншот

Напомним, ранее Владимир Остапчук показал жизнь на карантине в новой видеопародии.

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