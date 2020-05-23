Владимир Остапчук впервые показал свою новую девушку: фото

Шоумен больше не скрывает любимую.

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Владимир Остапчук официально подтвердил отношения со своей новой возлюбленной, нотариусом Кристиной Горняк. Шоумен рассказал, как они познакомились, и опубликовал совместное фото с девушкой.

На странице Владимира в Инстаграм появился пост, в котором он поделился историей своей любви. На снимке Остапчук запечатлен вместе с Кристиной в Париже.

Знакомьтесь, моя Кристина. Когда все страсти утихли, я решил, что наконец-то пора поделиться своим счастьем и познакомить вас с моей любимой. Как многие из вас уже знают, наше первое знакомство случилось еще в конце августа, на свадьбе в Италии, где я работал ведущим, а Кристина была гостьей - подружкой невесты. Вспоминая сейчас тот день, даже не понимаю, как я сразу не приметил ее, не обратил на нее внимание - красивую, безумно талантливую, искреннюю и удивительную. Да и она, признаться, на меня тоже. Мы пообщались и пропали… на какое-то время, - написал Владимир.

Они не виделись с Кристиной некоторое время, пока судьба не свела их снова на проекте “Танці з зірками“, куда девушка пришла поддержать своего друга. После этой встречи между ними промелькнула искра, а вскоре завязался роман.

Были недели переписок, дружеское общение, первое свидание, наш Париж и .... Остальное мы храним для себя, - добавил артист.

Ранее экс-супруга Владимира Остапчука поделилась подробностями развода.

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