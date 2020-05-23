Владимир Остапчук впервые показал свою новую девушку: фото
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Владимир Остапчук официально подтвердил отношения со своей новой возлюбленной, нотариусом Кристиной Горняк. Шоумен рассказал, как они познакомились, и опубликовал совместное фото с девушкой.
На странице Владимира в Инстаграм появился пост, в котором он поделился историей своей любви. На снимке Остапчук запечатлен вместе с Кристиной в Париже.
Знакомьтесь, моя Кристина. Когда все страсти утихли, я решил, что наконец-то пора поделиться своим счастьем и познакомить вас с моей любимой. Как многие из вас уже знают, наше первое знакомство случилось еще в конце августа, на свадьбе в Италии, где я работал ведущим, а Кристина была гостьей - подружкой невесты. Вспоминая сейчас тот день, даже не понимаю, как я сразу не приметил ее, не обратил на нее внимание - красивую, безумно талантливую, искреннюю и удивительную. Да и она, признаться, на меня тоже. Мы пообщались и пропали… на какое-то время, - написал Владимир.
Они не виделись с Кристиной некоторое время, пока судьба не свела их снова на проекте “Танці з зірками“, куда девушка пришла поддержать своего друга. После этой встречи между ними промелькнула искра, а вскоре завязался роман.
Были недели переписок, дружеское общение, первое свидание, наш Париж и .... Остальное мы храним для себя, - добавил артист.
Знакомьтесь, моя Кристина. ⠀ Когда все страсти утихли, я решил, что наконец-то пора поделиться своим счастьем и познакомить вас с моей любимой. ⠀ А еще рассказать вам Нашу историю, настоящую, из первых уст. ⠀ Как многие из вас уже знают ;-), наше первое знакомство случилось еще в конце августа, на свадьбе в Италии, где я работал ведущим, а Кристина была гостьей - подружкой невесты. Вспоминая сейчас тот день, даже не понимаю, как я сразу не приметил ее, не обратил на нее внимание - красивую, безумно талантливую, искреннюю и удивительную. Да и она, признаться, на меня тоже. Мы пообщались и пропали… на какое-то время. ⠀ Следующие несколько недель для меня были непростыми, ну вы в курсе, я с головой погрузился в свои проблемы и подготовку к эфирам “Танцев”. ⠀ И все бы забылось, и мы больше никогда бы не встретили друг друга. Я, по сути уже будучи холостяком (мой бракоразводный процесс - бюрократическая машина уже была запущена), так и занимался своими делами, но… в моей жизни произошёл тот самый Счастливый случай. ⠀ Я снова увидел Ее. И где бы вы думали? Правильно, за кулисами шоу “Танці з зірками”. Как вы тоже уже знаете, Кристину неспроста называют “танцующий нотариус”. Много лет занимаясь спортивными бальными танцами, она пришла поддержать своего знакомого хореографа Игоря Кузьменко, участвовавшего тогда в “Танцах”. ⠀ Тогда она, нежно улыбнувшись, поддержала меня добрым словом: «Вова, поверьте, все будет хорошо». Да, мы первое время были на “вы” :-). ⠀ Именно эту встречу мы сейчас считаем началом наших отношений, именно тогда, между нами проскочила та самая искра. ⠀ А потом были недели переписок, дружеское общение, первое свидание, наш Париж и .... Остальное мы храним для себя. ⠀ Крис, спасибо, что ты выдержала весь этот шквал негатива и домыслов. Ты прекрасно знаешь - тебя не в чем упрекнуть. Ты меня поддерживаешь и вдохновляешь, любишь и окрыляешь. ⠀ Мы крепко держимся за руки и любим. ⠀ А это главное. ⠀ Всем ❤️
Ранее экс-супруга Владимира Остапчука поделилась подробностями развода.
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