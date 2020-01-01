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"Преобразился": Голый до пояса Остапчук показал результаты тренировок

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Телеведущий показал мышцы и поцелуй с новой любимой .

"Преобразился": Голый до пояса Остапчук показал результаты тренировок
instagram.com/vova_ostapchuk/

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Говорят влюбленность творит с женщинами чудеса? Оказалось. что не только с женщинами. Так, популярный телеведущий, шоумен Владимир Остапчук преобразился благодаря новым отношениям и...тренировкам в спортзале.

В Инста-сториз он выставил свежее видео, на котором показал свое отражение в зеркале. В кадре Владимир появился голый до пояса, демонстрируя подкачанное тело с рельефными мышцами.

"Преобразился": Голый до пояса Остапчук показал результаты тренировок
instagram.com/vova_ostapchuk/

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Ну и конечно, не обошлось в Сториз без “виновницы“ преображений - новой возлюбленной Остапчука, нотариуса Кристины Горняк. Телеведущий показал поцелуй с любимой прямо на кухне. Похоже, шоумен стопроцентно и, что называется, бессовестно счастлив, постоянно делясь своей радостью с подписчиками.

У каждого из нас есть выбор. Всегда.
И у каждого всегда есть выбор быть счастливым.
Ведь счастье это просто💥, - написал под одной из новых публикаций Остапчук.

"Преобразился": Голый до пояса Остапчук показал результаты тренировок
instagram.com/vova_ostapchuk/

Кристина Горняк
Кристина Горняк
instagram.com/vova_ostapchuk

Напомним, что Владимир Остапчук официально развелся 6 марта 2020 с переводчицей Еленой Войченко, с которой прожил в браке 12 лет. О романе Остапчука стали поговаривать еще с осени 2019-го, однако шоумен отвергал подобные слухи. Новую возлюбленную Кристину он официально представил 22 мая 2020 в программе Кати Осадчей “Світське життя“. 

Ранее мы писали, что Остапчук показал отдых с новой девушкой. 

 

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Теги: Владимир Остапчук, Кристина Горняк, нотариус, романы звезд
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Источник: IVONA)bigmir.net

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