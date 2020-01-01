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После разрыва с Меган Фокс Брайан Остин Грин закрутил роман с моделью - СМИ

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Актера застукали возле ресторана с 25-летней Кортни Стодден.
После разрыва с Меган Фокс Брайан Остин Грин закрутил роман с моделью - СМИ
После разрыва с Меган Фокс Брайан Остин Грин закрутил роман с моделью - СМИ
Getty Images

В конце апреля в СМИ появилась информация о том, что известные американские актеры и звездные супруги Меган Фокс и Брайан Остин Грин расстались после 10 лет брака. Позже Грин подтвердил новость в своем авторском подкасте.

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А на днях американские таблоиды сообщили, что после разрыва с Фокс 46-летний актер закрутил роман с пышнотелой моделью Кортни Стодден. Слухи об их любовных отношениях появились после того, как возле одного из ресторанов Брайана Остина Грина засняли папарацци с 25-летней избранницей. 

Отметим, что Кортни также недавно рассталась с мужем. В марте она заявила о разводе с 60-летним актером Дагом Хатчисоном.

Напомним, ранее Меган Фокс подогрела слухи о романе с Machine Gun Kelly, снявшись в его клипе.

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Теги: Меган Фокс, Брайан Остин Грин
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Источник: Ivona bigmir)net

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