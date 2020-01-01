По словам инсайдера, кинозвезда собиралась уйти от супруга еще в 2015.

Был очень болен: Стало известно, когда Меган Фокс впервые решила расстаться с мужем depositphotos.com

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Американская актриса, модель и звезда киновселенной “Трансформеров“ Меган Фокс, которая недавно заявила о расставании со своим супругом актером Брайаном Остином Грином после 10 лет брака, пыталась уйти от мужа и раньше. Притом звезда собиралась оставить мужа в весьма печальных обстоятельствах.

Как оказалось, впервые Меган подала на развод, когда ее муж страдал тяжелым заболеванием головного мозга, симптомы которого напоминали инсульт, и был буквально прикован к постели.

Об этом, ссылаясь на слова инсайдера, сообщает Daily Mail.

Издание отмечает, что в 2015-м Меган была серьезно настроена вернуть себе статус свободной женщины и начала бракоразводный процесс, который так и не завершился.

На тот момент Брайан Остин Грин был практически прикован к постели.

Он едва мог поднять голову - цитируют инсайдера.

Однако на то время звездной паре удалось сохранить свой брак и даже родить третьего ребенка.

На данный момент 46-летний Брайан Остин Грин и 34-летняя Меган Фокс не живут вместе.

Причиной начала очередного бракоразводного процесса, по слухам, стал роман Меган с американским репером Колсоном Бэйкером.

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