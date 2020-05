Брайан Остин Грин подтвердил расставание с Меган Фокс

Звездные супруги решили разойтись после 10 лет брака.

В конце апреля западные СМИ со ссылкой на инсайдеров сообщили, что известные американские актеры и звездные супруги Меган Фокс и Брайан Остин Грин больше не живут вместе.

А на днях Грин подтвердил информацию о расставании с женой в своем авторском подкасте “…With Brian Austin Green“. 46-летний артист рассказал, что в конце прошлого года Меган была на съемках за границей. А после возвращение в США 33-летняя актриса призналась мужу, что в другой стране почувствовала себя самой собой и заявила, что хотела бы попробовать что-то новое для себя.

“Она сказала, что пока была за границей и работала одна, наконец почувствовала себя самой собой и больше нравилась себе в тот момент. Меган сказала, что хотела бы попробовать что-то новое для себя. Я был шокирован и расстроен, но я не мог ее осуждать, потому что это был выбор, который она сделала. Она искренне чувствовала эту необходимость. Мы еще немного поговорили и приняли решение ненадолго расстаться. У нас были удивительные отношения, я всегда буду любить ее и знаю, что она всегда будет любить меня“, - поделился Брайан Остин.

Кроме того, актер опроверг слухи о том, что он якобы расстался с Меган из-за ее измены c рэпером Machine Gun Kelly. Грин рассказал, что его жена и рэпер вместе снимались в фильме Midnight in the Switchgrass (“Полночь в злаковом поле“).

“Она встретила этого парня на съемочной площадке. Я с ним никогда не встречался. Но мы с Меган говорили о нем. Они пока только друзья. Я всегда уважал ее решения, она всегда принимает правильные. Я не хочу, чтобы люди думали о ней и нем как о злодеях или о том, что я жертва в этой ситуации“, - заявил Брайан Грин.

Ранее актриса Меган Фокс объяснила, почему ее сын носит платья.

