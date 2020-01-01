На днях супруг актрисы, Брайан Остин Грин, подтвердил развод.

Меган Фокс подогрела слухи о романе с Machine Gun Kelly, снявшись в его клипе Скриншот из видео

В конце апреля в западных СМИ появилась информация, что известные американские актеры и звездные супруги Меган Фокс и Брайан Остин Грин больше не живут вместе.

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А на днях, 18 мая, Грин подтвердил информацию о расставании с женой в своем авторском подкасте “With Brian Austin Green“. В тоже время 46-летний артист опроверг то, что он якобы расстался с Меган из-за ее измены c рэпером Machine Gun Kelly.

Однако Фокс в очередной раз подогрела слухи о романе с музыкантом, настоящее имя которого Колсон Бейкер. Актриса сыграла роль возлюбленной исполнителя в его новом клипе. В ролике на трек "Bloody Valentine" Меган соблазняет рэпера стройной фигурой в нижнем белье.

Ранее мы писали о настоящей причине развода Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози.

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