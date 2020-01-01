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Меган Фокс и Брайан Остин Грин расстались - СМИ

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Звездная пара снова на грани развода.
Меган Фокс и Брайан Остин Грин расстались - СМИ
Меган Фокс и Брайан Остин Грин расстались - СМИ
GettyImages

Известные американские актеры и звездные супруги Меган Фокс и Брайан Остин Грин больше не живут вместе. Как сообщают западные СМИ со ссылкой на инсайдеров, 46-летний Брайан Остин сейчас проживает в Малибу, а его 33-летняя жена в Калабасасе.

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Отмечается, что пара поддерживает дружеские отношения и в ближайшее время не будет подавать на развод. В тоже время звездные родители трех сыновей не планируют снова сходиться, как это было в 2008 году. Тогда Фокс и Грин даже подали документы на развод. Но через некоторое время передумали.

Кроме того, в качестве подтверждения новостей о разрыве пары в Сети появился снимок актера, где он без обручального кольца. Супруги пока не комментируют информацию о расставании.

Меган Фокс и Брайан Остин Грин расстались - СМИ
Меган Фокс и Брайан Остин Грин расстались - СМИ
GettyImages

Ранее актриса Меган Фокс объяснила, почему ее сын носит платья.

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Теги: Меган Фокс, Брайан Остин Грин
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Источник: Ivona bigmir)net

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