"Муж не ревнует?": Алина Гросу сняла пикантное видео с другом

Артистка поделилась новым роликом с актером, который снимался во многих ее клипах.

Известная украинская певица и актриса Алина Гросу, которая сейчас живет в России, продолжает делиться забавными роликами в TikTok. На днях артистка сняла очередное видео со своим другом, актером Романом Полянским.

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На своей странице в Инстаграм 24-летняя знаменитость опубликовала кадры, где она сыграла школьницу, а Роман - учителя. По сюжету ролика Роман пытается соблазнить ученицу, но позже выясняется, что ее отец начальник полиции.

“Влюблялись ли вы когда-то в своего учителя?🙈😳🤪 @roman_polianskiy Роман Владимирович в шоке с ученицы..или с #тикток 🙈😂“, - подписала публикацию Гросу.

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Пользователи Сети принялись активно комментировать свежий пост звезды. Многие поинтересовались не ревнует ли муж певицы к Роману, который ранее снимался в клипах Гросу “Арестован“, Грязные танцы“ и мини-фильме “Дико любила Вову“.

Алина а вас ваш муж не ревнует к таким роликам и к вашому другу????♥️

Как на это смотрит ваш муж ?

Я не пойму муж не ревнует что вы такие видео вечно с одним и тем же снимаете?

Думаю между ними есть 🔥

Найкраща пара!♥️Не слухайте нікого,нехай слідкують за своїм життям!А ви класні,з радістю чекаю відео де ви удвох🌹

Напомним, ранее Алина Гросу удивила фанов своей суперспособностью.

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