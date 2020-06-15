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"Муж не ревнует?": Алина Гросу сняла пикантное видео с другом

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Артистка поделилась новым роликом с актером, который снимался во многих ее клипах.
"Муж не ревнует?": Алина Гросу сняла пикантное видео с другом
"Муж не ревнует?": Алина Гросу сняла пикантное видео с другом
instagram.com/alina_grosu

Известная украинская певица и актриса Алина Гросу, которая сейчас живет в России, продолжает делиться забавными роликами в TikTok. На днях артистка сняла очередное видео со своим другом, актером Романом Полянским.

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На своей странице в Инстаграм 24-летняя знаменитость опубликовала кадры, где она сыграла школьницу, а Роман - учителя. По сюжету ролика Роман пытается соблазнить ученицу, но позже выясняется, что ее отец начальник полиции.

“Влюблялись ли вы когда-то в своего учителя?🙈😳🤪 @roman_polianskiy Роман Владимирович в шоке с ученицы..или с #тикток 🙈😂“, - подписала публикацию Гросу.

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Пользователи Сети принялись активно комментировать свежий пост звезды. Многие поинтересовались не ревнует ли муж певицы к Роману, который ранее снимался в клипах Гросу “Арестован“, Грязные танцы“ и мини-фильме “Дико любила Вову“.

  • Алина а вас ваш муж не ревнует к таким роликам и к вашому другу????♥️
  • Как на это смотрит ваш муж ?
  • Я не пойму муж не ревнует что вы такие видео вечно с одним и тем же снимаете?
  • Думаю между ними есть 🔥
  • Найкраща пара!♥️Не слухайте нікого,нехай слідкують за своїм життям!А ви класні,з радістю чекаю відео де ви удвох🌹

Напомним, ранее Алина Гросу удивила фанов своей суперспособностью.

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Теги: Алина Гросу
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  16.06.2020, 10:39
Оценка:  -1
гость
А муж просто отобьёт ей бестолковку.
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