Алина Гросу удивила фанов своей суперспособностью - видео

Певица поделилась малоизвестным фактом о себе.

Известная украинская певица и актриса Алина Гросу призналась поклонникам, что имеет “суперспособность“. Об этом артистка заявила на своей странице в Инстаграм.

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В аккаунте звезды появилось короткое видео, где она продемонстрировала свою гибкость. По словам Алины, она в последний раз занималась гимнастикой в 3 года. Однако до сих пор имеет гибкие суставы, которые гнутся в разные стороны.

“#моясуперспособность 🤪😂😂Подумала, что этого вы точно обо мне не знаете, у меня очень гибкие суставы😳 и они гнутся в разные стороны)) я до сих пор сажусь на шпагаты, хотя гимнастикой с 3-х лет не занимаюсь))“, - написала Гросу.

Напомним, ранее Алина Гросу прокомментировала слухи о пластике.

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