Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

“Он мной манипулировал”: Алина Гросу призналась, что могла не выйти замуж

Комментариев: 4
Несколько лет назад певица с Александром серьезно поссорились.
“Он мной манипулировал”: Алина Гросу призналась, что могла не выйти замуж
“Он мной манипулировал”: Алина Гросу призналась, что могла не выйти замуж
instagram.com/alina_grosu

В прошлом году 24-летняя певица Алина Гросу вышла замуж. Пышное празднование проходило в Италии. Избранником артистки стал парень по имени Александр. Но оказывается, свадьбы могло и не быть, ведь 3 года назад она разрывала отношения с парнем. На Instagram-странице программы “Зірковий шлях”, которая выходит на канале “Украина”, Алина рассказала, что стало причиной расставания с будущим мужем и какой факт затрудняет их совместную жизнь сейчас.

Читай также: “Могу пройти детектор лжи“: Алина Гросу прокомментировала слухи о пластике

Как известно, избранник певицы занимается бизнесом, IT-технологиями. Алина не скрывает, что муж более современный, чем она, и имеет несколько иные взгляды.

“Мы даже как-то по-разному смотрим на жизнь и это немного усложняет все. Потому что у него свое видение жизни, у меня – свое. Он любит одну музыку, я – другую. Говорю, что это такое кряхтит, я больше люблю музыку для души. Притираемся”, – говорит Алина Гросу.

Читай также: “Страшно устал от этой темы“: Остапчук раскрыл детали развода

По ее словам, несколько лет назад, еще до женитьбы, они с Александром серьезно поссорились и даже разошлись. Певица откровенно признается – причина была в ней.

“Было какое-то такое время – я думала, что, возможно, это не мои отношения, не наши. Когда ты на каком-то распутье. Было как-то грустно, казалось, что чувства исчезли, что он меня не так любит, не так уделяет мне время. И за мной стали ухаживать другие ребята. Он приревновал сильно, и так мы поссорились. Провели полтора месяца порознь”, – рассказала девушка.

Алина Гросу призналась, что могла не выйти замуж
Алина Гросу призналась, что могла не выйти замуж
instagram.com/alina_grosu

Впоследствии она предложила Александру быть друзьями. Но мужчина дружить с Алиной не захотел.

“Я из тех людей, которые не могут не дружить. Поэтому на примирение пошла скорее я. Он поздравил меня с днем ​​рождения, а я предложила встретиться и нормально поговорить. Мол, давай будем дружить. А он не захотел, сказал, что дружить со мной не будет, только отношения. Он мной тогда манипулировал, понимал, что был мне важен и я в любом случае захочу быть с ним”, – отметила Алина в прямом эфире на Instagram-странице “Зіркового шляху”.

Напомним, ранее Алина Гросу показала, как выглядела в 4-летнем возрасте.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Алина Гросу
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (4)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  27.04.2020, 19:01
Оценка:  0
гость
гость (аноним) 27.04.2020, 18:38

СПАСИБО! ВСЕХ БЛАГ! УДАЧИ!
СЛАВА УКРАИНЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!
гость  (аноним)  27.04.2020, 18:47
Оценка:  0
гость
Хочешь понять как он смотрит на жизнь, начни думать как пидopас опущенный.
гость  (аноним)  27.04.2020, 18:38
Оценка:  0
гость
18-27 Поддерживаю. Желаю все казламордым чмырям сдохнуть в 2020 году, от рака, от бояры, от ковида, от войны с Украиной, от ненависти, от нищеты, аллаху акбар, сиктым твая мама рот, кунем чунем.
гость  (аноним)  27.04.2020, 18:27
Оценка:  0
гость
О-О-О!!!
И СНОВА КАЦАПСКОЕ ГОВНО!
КАЦАПЫ, ЖЕЛАЕМ ВАМ ДОЛГОЙ И МУЧИТЕЛЬНОЙ СМЕРТИ ОТ ВИРУСА!
БУДЬТЕ ПРОКЛЯТЫ
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь