“Он мной манипулировал”: Алина Гросу призналась, что могла не выйти замуж

Несколько лет назад певица с Александром серьезно поссорились.

В прошлом году 24-летняя певица Алина Гросу вышла замуж. Пышное празднование проходило в Италии. Избранником артистки стал парень по имени Александр. Но оказывается, свадьбы могло и не быть, ведь 3 года назад она разрывала отношения с парнем. На Instagram-странице программы “Зірковий шлях”, которая выходит на канале “Украина”, Алина рассказала, что стало причиной расставания с будущим мужем и какой факт затрудняет их совместную жизнь сейчас.

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Как известно, избранник певицы занимается бизнесом, IT-технологиями. Алина не скрывает, что муж более современный, чем она, и имеет несколько иные взгляды.

“Мы даже как-то по-разному смотрим на жизнь и это немного усложняет все. Потому что у него свое видение жизни, у меня – свое. Он любит одну музыку, я – другую. Говорю, что это такое кряхтит, я больше люблю музыку для души. Притираемся”, – говорит Алина Гросу.

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По ее словам, несколько лет назад, еще до женитьбы, они с Александром серьезно поссорились и даже разошлись. Певица откровенно признается – причина была в ней.

“Было какое-то такое время – я думала, что, возможно, это не мои отношения, не наши. Когда ты на каком-то распутье. Было как-то грустно, казалось, что чувства исчезли, что он меня не так любит, не так уделяет мне время. И за мной стали ухаживать другие ребята. Он приревновал сильно, и так мы поссорились. Провели полтора месяца порознь”, – рассказала девушка.

Алина Гросу призналась, что могла не выйти замуж instagram.com/alina_grosu

Впоследствии она предложила Александру быть друзьями. Но мужчина дружить с Алиной не захотел.

“Я из тех людей, которые не могут не дружить. Поэтому на примирение пошла скорее я. Он поздравил меня с днем ​​рождения, а я предложила встретиться и нормально поговорить. Мол, давай будем дружить. А он не захотел, сказал, что дружить со мной не будет, только отношения. Он мной тогда манипулировал, понимал, что был мне важен и я в любом случае захочу быть с ним”, – отметила Алина в прямом эфире на Instagram-странице “Зіркового шляху”.

Напомним, ранее Алина Гросу показала, как выглядела в 4-летнем возрасте.

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