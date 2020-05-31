Певица показала ролик, где во время танцев ударила актера из своих клипов.

"Что-то пошло не так": Алина Гросу случайно ударила актера - видео instagram.com/alina_grosu

Известная украинская певица и актриса Алина Гросу продолжает покорять TikTok. На днях артистка сняла ролик, где случайно “врезала“ своему коллеге по лицу.

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Так, на своей странице в Инстаграм 24-летняя знаменитость опубликовала видео, где она зажигательно двигается под трек Tanir & Tyomcha “Da da da“ с актером Романом Полянским. В конце Алина “задела“ артиста рукой, от чего он упал.

Отметим, что ранее Роман снимался в клипах Гросу “Арестован“, Грязные танцы“ и мини-фильме “Дико любила Вову“.

“Он жив👻👻👻 бегу за льдом🤕🙈😅 А у вас бывало, что что-то пошло не так?....“, - подписала ролик Алина.

Напомним, ранее Алина Гросу удивила фанов своей суперспособностью.

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