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Алина Гросу отметила юбилей на рыбалке

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Певица похвасталась уловом.
Алина Гросу отметила юбилей на рыбалке
Алина Гросу отметила юбилей на рыбалке
instagram.com/alina_grosu

В понедельник, 8 июня,  украинская певица и актриса Алина Гросу (GROSU) отметила юбилей. Артистке исполнилось 25 лет. На своей странице в Инстаграм звезда показала фанам, как провела день рождения.

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Алина призналась, что не особо любит тусовки. Поэтому отпраздновала 25-летие на природе. Гросу отправилась на рыбалку. Певица опубликовала видео, где она позирует в черном платье в белый горошек и демонстрирует своей улов.

“День рождения я встречала на рыбалке (многие этому удивляются, но я не особо люблю обычные тусовки, мне бы природу рядом😋 может это возраст уже говорит😅😂😂😂) родилась я в 20:20 и именно в это время вчера я словила 3 кг-ого осетра😍😍😍 поэтому, думаю, что год будет максимально плодотворным)))) ура)))) а это весь мой персональный улов🤗🤗🤗 кайф))) пошла коптить, солить и запекать)))“, - поделилась впечатлениями именинница.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дорогие мои друзья, спасибо вам за столько невероятно приятных слов❤️ я и не знала, что вас так много🙈😊😊😊 хочу чтоб все, что вы пожелали мне было и в вашей жизни, только увеличено втрое раз :))) будьте счастливы!!! Я вас люблю и ещё раз спасибо😋 P.s. День рождения я встречала на рыбалке (многие этому удивляются, но я не особо люблю обычные тусовки, мне бы природу рядом😋 может это возраст уже говорит😅😂😂😂) родилась я в 20:20 и именно в это время вчера я словила 3 кг-ого осетра😍😍😍 поэтому, думаю, что год будет максимально плодотворным)))) ура)))) а это весь мой персональный улов🤗🤗🤗 кайф))) пошла коптить, солить и запекать))) #выбирайгросу 1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣?)))

Допис, поширений GROSU (@alina_grosu)

Напомним, ранее Алина Гросу удивила фанов своей суперспособностью.

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Теги: Алина Гросу
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Источник: Ivona bigmir)net

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