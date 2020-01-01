Сказка или быль?: GROSU выпустила новый трек “Голый король”

В новом lyric-видео певица появилась в неожиданном для поклонников виде.

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Начало лета для GROSU ознаменовалось двумя яркими событиями: певица празднует 25-летие и презентует всем слушателям заглавный трек нового альбома “Голый король”. Композиция продолжает музыкальную традицию по звучанию, к которой привыкли поклонники артистки.

Параллельно с треком, певица презентует lyric-видео на своём официальном YouTube-канале, в котором певица представлена в образе “Пиковой дамы”.

“Насколько близка мне эта роль? В жизни — точно нет! Но я актриса, поэтому подобные образы мне интересны с точки зрения вызова самой себе. Песня мне очень близка… Благодарю за неё талантливого Стаса Шуринса, с которым мы уже работали вместе над бэнгером “VOVA”, — комментирует GROSU.

GROSU выпустила новый трек “Голый король” Пресс-служба

Также с 12 июня каждый желающий может опробовать в Instagram эксклюзивную маску от певицы, разработанную специально под премьеру.

Сингл “Голый король” доступен для загрузки на всех цифровых площадках.

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