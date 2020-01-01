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"Воу-воу, полегче!": Самая красивая украинская актриса разделась ради кадра

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Ксения Мишина показала яркую фотосессию в летящем летнем наряде .

"Воу-воу, полегче!": Самая красивая украинская актриса разделась ради кадра
instagram.com/misha.k.ua

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Украинская актриса театра и кино Ксения Мишина, которую часто называют самой красивой отечественной селебрити, покорила образом на новых фото.

В Инстаграм недавняя победительница шоу “Танцы со звездами“ и будущая участница реалити “Холостячка“ добавила несколько снимков и видео в весьма откровенном наряде. 

Звезда позировала в белом костюме в стиле “кантри“, состоящем из коротенькой блузы и полупрозрачною юбки с разрезом до бедра. Дополнили образ “ковбойские“ сапоги и коричневая шляпа. 

Напомним, что Мишина не так давно заявляла, что в повседневной жизни редко носит платья, тем более - откровенные, потому для будущей “холостячки“ образ “дразнящей коугерл“ это практически обнажение. Но чего только не сделаешь ради эффектного кадра.

В описании к фото Ксения написала о сложных решениях в своей жизни:

Каждый день мы принимаем сотни решений. Некоторые просты и нам не нужно их обдумывать совсем, мы многое делаем автоматом.

А есть и такие, которые сложны и требуют много энергии. В моей жизни часто происходит так: когда я принимаю важное для себя решение, вселенная, как-будто испытывает меня, все усложняет, возникает полярность и вот выбор уже не так очевиден.

В такие моменты сложно понять, это испытание и надо продолжать или же это как подсказка, что я не туда иду. И ощущения будто - не в ресурсе: не в ресурсе позитивных мыслей, веры, спокойствия ...

Но одно я уяснила точно. Если ты обладаешь силой духа, имеешь сильный внутренний стержень, ты справишься со всем. В такие моменты, я просто говорю себе: это пройдёт! Я учусь доверяться миру и пытаюсь меньше все контролировать.

Считаю невероятно важным являться сильным духом, развивать и укреплять в себе это ... первостепенный инструмент на пути к безоговорочному успеху! - написала Мишина.

"Воу-воу, полегче!": Самая красивая украинская актриса разделась ради кадра
instagram.com/misha.k.ua

"Воу-воу, полегче!": Самая красивая украинская актриса разделась ради кадра
instagram.com/misha.k.ua

Ксения Мишина
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Фолловеры отметили в комментариях, что фотосет их впечатлил и похвалили образ Ксении:

  • Какая вы красивая😍
  • Воу-воу, полегче
  • Это пожааааар!!!!
  • 🔥🔥💚💞💙💜💓💟💕💘💋💛♥💖💗❤😘😛😊😂😆😁😄😮🌝😉😍😛😊😂😆😄😮🌝🌝😉😍😘😛👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
  • Бомбезно👍
  • 💘💘💘💘💘💘💘💘 изумительно🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
  • Красавица наша
  • Безумно красивая!!!), - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Ксения Мишина поменялась после карантина. 

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Теги: фотосессии, Ксения Мишина, наряды звезд
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Источник: IVONA)bigmir.net

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