Ксения Мишина показала яркую фотосессию в летящем летнем наряде .

"Воу-воу, полегче!": Самая красивая украинская актриса разделась ради кадра instagram.com/misha.k.ua

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Украинская актриса театра и кино Ксения Мишина, которую часто называют самой красивой отечественной селебрити, покорила образом на новых фото.

В Инстаграм недавняя победительница шоу “Танцы со звездами“ и будущая участница реалити “Холостячка“ добавила несколько снимков и видео в весьма откровенном наряде.

Звезда позировала в белом костюме в стиле “кантри“, состоящем из коротенькой блузы и полупрозрачною юбки с разрезом до бедра. Дополнили образ “ковбойские“ сапоги и коричневая шляпа.

Напомним, что Мишина не так давно заявляла, что в повседневной жизни редко носит платья, тем более - откровенные, потому для будущей “холостячки“ образ “дразнящей коугерл“ это практически обнажение. Но чего только не сделаешь ради эффектного кадра.

В описании к фото Ксения написала о сложных решениях в своей жизни:

Каждый день мы принимаем сотни решений. Некоторые просты и нам не нужно их обдумывать совсем, мы многое делаем автоматом.

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А есть и такие, которые сложны и требуют много энергии. В моей жизни часто происходит так: когда я принимаю важное для себя решение, вселенная, как-будто испытывает меня, все усложняет, возникает полярность и вот выбор уже не так очевиден.

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В такие моменты сложно понять, это испытание и надо продолжать или же это как подсказка, что я не туда иду. И ощущения будто - не в ресурсе: не в ресурсе позитивных мыслей, веры, спокойствия ...

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Но одно я уяснила точно. Если ты обладаешь силой духа, имеешь сильный внутренний стержень, ты справишься со всем. В такие моменты, я просто говорю себе: это пройдёт! Я учусь доверяться миру и пытаюсь меньше все контролировать.

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Считаю невероятно важным являться сильным духом, развивать и укреплять в себе это ... первостепенный инструмент на пути к безоговорочному успеху! - написала Мишина.

"Воу-воу, полегче!": Самая красивая украинская актриса разделась ради кадра instagram.com/misha.k.ua

"Воу-воу, полегче!": Самая красивая украинская актриса разделась ради кадра instagram.com/misha.k.ua

Ксения Мишина 0:00 / 00:06

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Фолловеры отметили в комментариях, что фотосет их впечатлил и похвалили образ Ксении:

Какая вы красивая😍

Воу-воу, полегче

Это пожааааар!!!!

🔥🔥💚💞💙💜💓💟💕💘💋💛♥💖💗❤😘😛😊😂😆😁😄😮🌝😉😍😛😊😂😆😄😮🌝🌝😉😍😘😛👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

Бомбезно👍

💘💘💘💘💘💘💘💘 изумительно🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

Красавица наша

Безумно красивая!!!), - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Ксения Мишина поменялась после карантина.

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