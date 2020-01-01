"Холостячка": Ксения Мишина об идеальном мужчине

Звезда "Крепостной" призналась, какого мужчину хотела бы видеть рядом с собой.

Телеканал СТБ объявил о запуске нового романтического реалити “Холостячка“, главной героиней которого стала актриса театра и кино, звезда “Крепостной“ Ксения Мишина.

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Проект только запустили, но он уже привлек огромное внимание публики. Сейчас идет кастинг мужчин, которые будут бороться за сердце украинской актрисы. Анкету можно заполнить, перейдя на специальную промо-страницу https://promo-holostyachka.stb.ua

Любовь придет, когда ее совсем не ждешь. И можно строить много планов, а все случится неожиданно. Все же Ксения рассказала, какого человека хотела бы видеть рядом с собой.

“Хотела бы встретить доброго, спокойного, ответственного мужчину, который обладает силой, всячески развивается, и будет уважать меня и мою работу. Первый, на кого я обращу внимание – это мужчина с красивой улыбкой. И, конечно, мне очень важно чувство юмора“, - поделилась Ксения.

Ксения Мишина с сыном пресс-служба

Также главная героиня вспомнила свою историю любви, от которой у нее есть 8-летний сын Платон.

“Я абсолютно самостоятельный состоявшийся человек. И не нуждаюсь в отце своего ребенка. Это просто какая-то очень грустная ситуация. Я была на 8 месяце беременности, когда с его стороны начались моральные издевательства и воспитательные процессы по отношению ко мне. Я решила уехать к родителям и все плавно сошло на нет. Человек перестал звонить и интересоваться. Когда меня выписывали из роддома, нас встречали мои родители. Помню, как мы зашли в комнату, где нас должны были фотографировать, и крестному моего сыночка сказали: «Папочка, станьте рядом с мамочкой. Возьмите ребенка. Что вы в стороне стоите?» В тот момент я почувствовала боль за своего ребенка. Знаете, моему сыну сейчас 8 лет и за это время он ни разу не спросил, кто мой папа и где он. Я даже не знаю почему“, - прокомментировала Ксения.

Сейчас она верит, что сможет встретить свою судьбу и по-настоящему раскрыться любви.

Ранее Ксения Мишина прокомментировала свое участие в новом шоу “Холостячка“.

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