Звезда покорила поклонников танцем в платьице с цветочным принтом .

"Хороша!": Каменских устроила горячие танцы в неожиданном образе instagram.com/kamenskux

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Популярная певица Настя Каменских (NK) раньше других украинских селебритис освоила платформу Tiktok, и продолжает создавать на ней яркие домашние видео. Так, теперь звезда ярко станцевала у себя дома, примерив стильное платье непривычного для нее фасона. Видео Каменских добавила в Инстаграм.

В кадре Настя ритмично двигается под трек Freak американской исполнительницы Doja Cat. На Каменских - приталенное черное платье с цветочным принтом, буфами и квадратным вырезом. Во время танца NK лучезарно улыбается.

Цветущая 🌺🌞, - подписала ролик NK.

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Фолловеры пришли в восторг от видео и наделали Насте множество комплиментов, оценив ее женственный наряд:

Что за милое платье ?😍

Хорошенькое платьице!👍

НЕЖНОСТЬ😍😍🌺🌺🌺

Гарненька😍

Какая же ты красивая ❤️

Такая хорошенькая😍😍😍😍😍😍😍😍

Милашка 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹, - написали в Сети.

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