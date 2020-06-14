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"Хороша!": Каменских устроила горячие танцы в неожиданном образе

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Звезда покорила поклонников танцем в платьице с цветочным принтом .

"Хороша!": Каменских устроила горячие танцы в неожиданном образе
instagram.com/kamenskux

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Популярная певица Настя Каменских (NK) раньше других украинских селебритис освоила платформу Tiktok, и продолжает создавать на ней яркие домашние видео. Так, теперь звезда ярко станцевала у себя дома, примерив стильное платье непривычного для нее фасона. Видео Каменских добавила в Инстаграм.

В кадре Настя ритмично двигается под трек Freak американской исполнительницы Doja Cat. На Каменских - приталенное черное платье с цветочным принтом, буфами и квадратным вырезом. Во время танца NK лучезарно улыбается. 

Цветущая 🌺🌞, - подписала ролик NK.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloomin’ 🌺🌞 ⠀ #summertime #cutie #tiktok

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

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Фолловеры пришли в восторг от видео и наделали Насте множество комплиментов, оценив ее женственный наряд:

  • Что за милое платье ?😍
  • Хорошенькое платьице!👍
  • НЕЖНОСТЬ😍😍🌺🌺🌺
  • Гарненька😍
  • Какая же ты красивая ❤️
  • Такая хорошенькая😍😍😍😍😍😍😍😍
  • Милашка 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что падчерица Потапа показала фигуру после карантина. 

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Теги: Настя Каменских, танец, наряды звезд
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Источник: IVONA)bigmir.net

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