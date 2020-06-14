"Хороша!": Каменских устроила горячие танцы в неожиданном образе
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Популярная певица Настя Каменских (NK) раньше других украинских селебритис освоила платформу Tiktok, и продолжает создавать на ней яркие домашние видео. Так, теперь звезда ярко станцевала у себя дома, примерив стильное платье непривычного для нее фасона. Видео Каменских добавила в Инстаграм.
В кадре Настя ритмично двигается под трек Freak американской исполнительницы Doja Cat. На Каменских - приталенное черное платье с цветочным принтом, буфами и квадратным вырезом. Во время танца NK лучезарно улыбается.
Цветущая 🌺🌞, - подписала ролик NK.
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Фолловеры пришли в восторг от видео и наделали Насте множество комплиментов, оценив ее женственный наряд:
- Что за милое платье ?😍
- Хорошенькое платьице!👍
- НЕЖНОСТЬ😍😍🌺🌺🌺
- Гарненька😍
- Какая же ты красивая ❤️
- Такая хорошенькая😍😍😍😍😍😍😍😍
- Милашка 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹, - написали в Сети.
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