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"Леш, мы тут с тобой еще маленькие": Падчерица Потапа умилила архивными фото

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Наташа Горовая трогательно поздравила отчима с Днем рождения .

"Леш, мы тут с тобой еще маленькие": Падчерица Потапа умилила архивными фото
instagram.com/realpotap

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Падчерица украинского продюсера, рэпера Алексея Потапенко (Потапа), дочь его бывшей жены Ирины Горовой - 22-летняя Наташа трогательно поздравила отчима с Днем рождения.

В Инстаграм девушка добавила несколько архивных фото, сделанных более 15 лет назад. В кадре она позирует вместе с Алексеем на природе.

Потап одет в спортивный костюм и кепку, а девочка - в брюки, розовое худи и джинсовую курточку. На одном из фото Потап держит Наташу на руках, а на другом - создает ей фон ярким платком.

Наташа добавила к публикации трогательное поздравление, назвав Алексея своим хорошим другом: 

Посмотри, Лёш, какие мы тут ещё другие и совсем маленькие))
Сколько, ну уже лет 19 знакомы точно, почти всю мою жизнь)

Люблю пленочные фотографии за воспоминания и теплоту. Такого нет с простыми фотографиями, сделанными на телефон, в них нет магии одного кадра и момента, возможно потому вся мода и возвращается к нам обратно, потому что чего-то не хватает)

Ты невероятный талант - писать треки вот так , как делаешь ты - это невероятно!
Друг - стольким делилась с тобой за эти годы , а ты поддерживал и это очень ценно

Мне нравится, что несмотря на то, какой ты сейчас популярный артист - ты все равно остался человеком добрым , а это редкость в наше время среди людей
Наверное самое главное - это быть счастливым, слушать себя изнутри и делать то, что хочется. И тогда все будет складываться хорошо)
Будь счастливым, Лешка , Потап, По и просто друг 🧡, - написала Горовая.

"Леш, мы тут с тобой еще маленькие": Падчерица Потапа умилила архивными фото
instagram.com/natashka.gorovaya

"Леш, мы тут с тобой еще маленькие": Падчерица Потапа умилила архивными фото
instagram.com/natashka.gorovaya

Потап прокомментировал пост:

Люблю Тебя Малышка💖💖💖, - написал именинник. 

Ранее мы писали, что Каменских показала пикантное фото Потапа в постели.

 

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Теги: Потап, дети звезд, архивные фото
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Источник: IVONА bigmir)net

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