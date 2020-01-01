"И это после карантина?": Каменских показала фигуру в эффектном бикини
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Популярная украинская певица Настя Каменских умеет зажечь не только своим творчеством, но и эффектными фото. Так, по случаю резкого потепления, когда так хочется снять с себя все лишнее, звезда продемонстрировала подписчикам эффектный снимок в купальнике. Фото Каменских добавила в Инстаграм.
В кадре Настя позирует в беседке около своего дома под Киевом. Одета звезда в белое бикини с декоративными креплениями, которое дополнила полосатая накидка, закрепленная на поясе. В таком наряде хорошо видно, что систематические занятия спортом для Насти не прошли даром - ее рельефному животику и стройным бедрам можно только позавидовать.
Жарковато стало на улице 🔥😉, - кокетливо подписала фото Каменских.
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Поклонники звезды оставили множество комментариев, отметив, что фигура звезды выглядит идеально:
- Какой пресс после карантина. А многие безнадёжно заплыли 😂😂😂🙈🙈🙈
- Идеально и безупречно!желание и терпение,и тяжёлый труд,делает невозможное,возможным!🔥💣🌹🤟👏🍀❤️
- Настя фигура супер😋😍
- Анастасия Алексеевна💦🔥
- Красопеточка😜😜
- Настя в хорошей форме.Так держать!!!!!
- Куколка🤗
- Очень горячая🔥🔥🔥
- HOOOT🔥🔥🔥🔥🤩🤩😻😻😻, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Настя Каменских презентовала клип, сделанный из архивных видео с Потапом.
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