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"И это после карантина?": Каменских показала фигуру в эффектном бикини

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Певица блеснула идеальными формами тела - и очаровала Сеть.

"И это после карантина?": Каменских показала фигуру в эффектном бикини
instagram.com/kamenskux

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Популярная украинская певица Настя Каменских умеет зажечь не только своим творчеством, но и эффектными фото. Так, по случаю резкого потепления, когда так хочется снять с себя все лишнее, звезда продемонстрировала подписчикам эффектный снимок в купальнике. Фото Каменских добавила в Инстаграм.

В кадре Настя позирует в беседке около своего дома под Киевом. Одета звезда в белое бикини с декоративными креплениями, которое дополнила полосатая накидка, закрепленная на поясе. В таком наряде хорошо видно, что систематические занятия спортом для Насти не прошли даром - ее рельефному животику и стройным бедрам можно только позавидовать.

Жарковато стало на улице 🔥😉, - кокетливо подписала фото Каменских.

"И это после карантина?": Каменских показала фигуру в эффектном бикини
instagram.com/kamenskux

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Поклонники звезды оставили множество комментариев, отметив, что фигура звезды выглядит идеально:

  • Какой пресс после карантина. А многие безнадёжно заплыли 😂😂😂🙈🙈🙈
  • Идеально и безупречно!желание и терпение,и тяжёлый труд,делает невозможное,возможным!🔥💣🌹🤟👏🍀❤️
  • Настя фигура супер😋😍
  • Анастасия Алексеевна💦🔥
  • Красопеточка😜😜
  • Настя в хорошей форме.Так держать!!!!!
  • Куколка🤗
  • Очень горячая🔥🔥🔥
  • HOOOT🔥🔥🔥🔥🤩🤩😻😻😻, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Настя Каменских презентовала клип, сделанный из архивных видео с Потапом.

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Теги: Настя Каменских, фигура звезд в бикини, фото в купальниках
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Источник: IVONA)bigmir.net

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