Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Лидер "Океану Эльзи" поделился редким семейным фото

Комментариев: 0
Святослав Вакарчук трогательно поздравил маму с днем рождения.
Лидер "Океану Эльзи" поделился редким семейным фото
Лидер "Океану Эльзи" поделился редким семейным фото
instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Фронтмен украинской группы “Океан Ельзи“ и бывший лидер политической партии “Голос“ Святослав Вакарчук поделился в соцсетях новой семейной фотографией. Артист опубликовал совместное фото с мамой.

Читай также: Александра Кучеренко показала фото в свадебном платье

Свежие кадры музыкант разместил в Instagram и Facebook по случаю дня рождения мамы Светланы Александровны. В описании к снимкам Святослав признался, что это первое празднование, которое прошло без его отца. Иван Александрович умер 4 апреля в возрасте 74 лет.

“Вперше відзначили мамин день народження без тата, а мама вперше за 54 роки... трохи сумно, але дуже затишно. Дорога мамо! Живи довго і щасливо! А творчість нехай надихає“, - написал Вакарчук.

Лидер
Лидер "Океану Эльзи" поделился редким семейным фото
Скриншот

Лидер
Лидер "Океану Эльзи" поделился редким семейным фото
Скриншот

Напомним, ранее Святослав Вакарчук впервые показал жену и дочку.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Святослав Вакарчук, Океан Ельзи
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь