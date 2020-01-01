Святослав Вакарчук трогательно поздравил маму с днем рождения.

Фронтмен украинской группы “Океан Ельзи“ и бывший лидер политической партии “Голос“ Святослав Вакарчук поделился в соцсетях новой семейной фотографией. Артист опубликовал совместное фото с мамой.

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Свежие кадры музыкант разместил в Instagram и Facebook по случаю дня рождения мамы Светланы Александровны. В описании к снимкам Святослав признался, что это первое празднование, которое прошло без его отца. Иван Александрович умер 4 апреля в возрасте 74 лет.

“Вперше відзначили мамин день народження без тата, а мама вперше за 54 роки... трохи сумно, але дуже затишно. Дорога мамо! Живи довго і щасливо! А творчість нехай надихає“, - написал Вакарчук.

Лидер "Океану Эльзи" поделился редким семейным фото Скриншот

Лидер "Океану Эльзи" поделился редким семейным фото Скриншот

Напомним, ранее Святослав Вакарчук впервые показал жену и дочку.

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