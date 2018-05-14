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ТОП-10 лучших клипов Святослава Вакарчука

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Комментариев: 2
Сегодня, 14 мая, исполняется 43 года украинскому музыканту Святославу Вакарчуку.
Клипы Святослава Вакарчука
Клипы Святослава Вакарчука
facebook.com/sviatoslav.vakarchuk/

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Святослав Вакарчук - певец, который полностью изменил украинскую музыку. Популярный артист смог привить милиционную аудиторию к украинским песням. На сегодняшний день музыка и клипы артиста вдохновляет не только украинскую публику, но и поклонников за рубежом.

Сегодня, 14 мая, в честь дня рождения Святослава Вакарчука, наша редакция Ivona решила сделать подборку самых лучших клипов группы “Океан Эльзы“.

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Напомним также, что сегодня в Украине отмечают День матери. Как украинские знаменитости поздравили своих матерей можно узнать по ссылке.

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Теги: Океан Ельзи, Океан Эльзы, Святослав Вакарчук, день рождения, клипы, видео
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Источник: ivona bigmir)net

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    Комментариев (2)
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    pусский  (аноним)  14.05.2018, 15:34
    Оценка:  0
    pусский
    Я гнойно пёрнул, бля!
    гость  (аноним)  14.05.2018, 15:20
    Оценка:  0
    гость
    43 вроде, а выглядит на все 50+.. бухает что ле..
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