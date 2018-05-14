ТОП-10 лучших клипов Святослава Вакарчука

Сегодня, 14 мая, исполняется 43 года украинскому музыканту Святославу Вакарчуку.

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Святослав Вакарчук - певец, который полностью изменил украинскую музыку. Популярный артист смог привить милиционную аудиторию к украинским песням. На сегодняшний день музыка и клипы артиста вдохновляет не только украинскую публику, но и поклонников за рубежом.

Сегодня, 14 мая, в честь дня рождения Святослава Вакарчука, наша редакция Ivona решила сделать подборку самых лучших клипов группы “Океан Эльзы“.

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Напомним также, что сегодня в Украине отмечают День матери. Как украинские знаменитости поздравили своих матерей можно узнать по ссылке.