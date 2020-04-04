В возрасте 74 лет умер отец Святослава Вакарчука - Иван Вакарчук

Причина смерти не сообщается.

Читай также: В Италии от коронавируса умер известный дизайнер обуви Серджио Росси

В субботу, 4 апреля, стало известно о смерти 73-летнего Ивана Вакарчука - бывшего министра образования Украины (2007-2011 годы), а также отца Святослава Вакарчука.

Об этом сообщил Святослав Вакарчук на своей странице в Facebook.

Сегодня не стало моего ближайшего друга...Человека, который чувствовал, понимал, и знал меня лучше, чем кто-либо на этой земле...Не стало любящего мужа и отца и дедушки...Человека, который создал крепкую и любящую семью...Не стало настоящего патриота... Человека, который своим умом и своим сердцем добывал нашу независимость, а потом по кирпичу перестраивал родное государство...Не стало выдающегося ученого...Человека, влюбленного в науку, и верного ей до последнего вздоха...Не стало настоящего учителя..Человека, который научил и воспитал тысячи других Людей...Спасибо тебе, папа... люблю тебя, и всегда буду любить...С Богом..., - написал артист в соцсети.

Иван Вакарчук возглавлял кафедру теоретической физики Львовского университета имени Ивана Франко. В течение 2007-2010 годов был министром образования и науки Украины. Он дважды занимал должность ректора Львовского университета: в 1990-2007 гг. И в 2010-2013 гг. В 2007 году он получил награду “Герой Украины“.

Ранее стало известно, что в Британии от коронавируса умер известный комик.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​