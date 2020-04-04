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В возрасте 74 лет умер отец Святослава Вакарчука - Иван Вакарчук

Комментариев: 11
Причина смерти не сообщается.
В возрасте 74 лет умер отец Святослава Вакарчука - Иван Вакарчук
В возрасте 74 лет умер отец Святослава Вакарчука - Иван Вакарчук
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В субботу, 4 апреля, стало известно о смерти 73-летнего Ивана Вакарчука - бывшего министра образования Украины (2007-2011 годы), а также отца Святослава Вакарчука.

Об этом сообщил Святослав Вакарчук на своей странице в Facebook.

Сегодня не стало моего ближайшего друга...Человека, который чувствовал, понимал, и знал меня лучше, чем кто-либо на этой земле...Не стало любящего мужа и отца и дедушки...Человека, который создал крепкую и любящую семью...Не стало настоящего патриота... Человека, который своим умом и своим сердцем добывал нашу независимость, а потом по кирпичу перестраивал родное государство...Не стало выдающегося ученого...Человека, влюбленного в науку, и верного ей до последнего вздоха...Не стало настоящего учителя..Человека, который научил и воспитал тысячи других Людей...Спасибо тебе, папа... люблю тебя, и всегда буду любить...С Богом..., - написал артист в соцсети.

Иван Вакарчук возглавлял кафедру теоретической физики Львовского университета имени Ивана Франко. В течение 2007-2010 годов был министром образования и науки Украины. Он дважды занимал должность ректора Львовского университета: в 1990-2007 гг. И в 2010-2013 гг. В 2007 году он получил награду “Герой Украины“.

Ранее стало известно, что в Британии от коронавируса умер известный комик.

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Теги: Иван Вакарчук, умер, Святослав Вакарчук
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Комментариев (11)
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Осталось 600 символов
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русин из Киева  (аноним)  06.04.2020, 02:37
Оценка:  -5
русин из Киева
Царство небесне умершему. А нехристям из комментариев лучше покаяться пока не поздно ((
русин з Києва  (аноним)  06.04.2020, 01:57
Оценка:  -5
русин з Києва
Єсть деяка надія, що в Києві Богу на голову ніхто не сяде - ні бандеро-порошенківці, ні сталіно-путінці! Господи, помилуй нас грішних, спаси і сохрани від цих антихристів, іродів і душогубів!
русин з Києва  (аноним)  06.04.2020, 01:49
Оценка:  -5
русин з Києва
Якщо хто не в курсі - Степан Бандера взагалі-то русин. Русин який назвався українцем. Так само як є німці, які назвались австрійцями. Австрія не ФРН, Україна не РФ. Київ під Москву не ляже, бо Москва це Київ №2
pусский  (аноним)  05.04.2020, 13:18
Оценка:  +5
pусский
Пусть сдохнут все бандеры!
гость  (аноним)  04.04.2020, 19:04
Оценка:  +6
гость
Подох рагуль, так ему и надо! Шоб вы все передохли, гуцульё ибаное!
СТЕКЛО_МОЙ    05.04.2020, 03:41
Оценка:  -5
СТЕКЛО_МОЙ
Что ты сосало сегодня ватное пядрило ???))))
pусский  (аноним)  04.04.2020, 19:01
Оценка:  +2
pусский
Я пёрнул!
СТЕКЛО_МОЙ    05.04.2020, 03:40
Оценка:  -5
СТЕКЛО_МОЙ
ты пёрнул в нос тому педику, что тебя петуха родил через сраку !!!))))))))))))))))))
киянин  (аноним)  04.04.2020, 15:10
Оценка:  -4
киянин
Царство небесне і вічна пам'ять. Владика Безмежжя, помилуй нас!
Пассажир    04.04.2020, 19:13
Оценка:  +6
Пассажир
Какой ты нах киянин? Ехай домой, в село карпатское овец пасти, рагуль тупорылый!
denis82    04.04.2020, 14:39
Оценка:  +5
denis82
раз, два, три, четыре, пять: неху.й землю продавать!!!
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