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В Британии от коронавируса умер известный комик

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Эдди Лардж заразился COVID-19 в больнице.
В Британии от коронавируса умер известный комик
В Британии от коронавируса умер известный комик
Скриншот

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Британский комик Эдди Лардж скончался в возрасте 79-ти лет после заражения коронавирусом. Об этом сообщают местные СМИ. Смерть артиста также подтвердил его сын.

С большой грустью мама и я вынуждены сообщить, что мой отец, Эдвард Макгиннис, умер сегодня утром. Он страдал от сердечной недостаточности и, к сожалению, находясь в больнице, заразился коронавирусом, с которым его ослабленное сердце, увы, не справилось, - сообщил Райан Макгиннис в своем Facebook.

Известно, что Лардж подхватил COVID-19 в больнице, где некоторое время находился из-за сердечной недостаточности. Близкие знаменитости не могли с ним увидеться из-за коронавирусной инфекции. 

Эдди Лардж прославился благодаря комедийному дуэту “Little and Large“ совместно с комиком Сидом Литтлом. Шоу шло с 1978 по 1991 годы. На пике популярности оно еженедельно собирало у экранов аудиторию из 15 млн зрителей.

Ранее принц Чарльз записал видеобращение, в котором рассказал о своей борьбе с COVID-19.

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Теги: комик, коронавирус, умер, COVID-19
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  04.04.2020, 18:57
Оценка:  -1
pусский
ГЫ-ГЫ-ГЫ! Настоящий был комик - даже сдох смешно, бля!
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