Сын Елизаветы II рассказал, как изменилась его жизнь после заболевания.

Принц Чарльз записал видеобращение, в котором рассказал о своей борьбе с COVID-19 instagram.com/clarencehouse

25 марта в СМИ появилась информация, что старший сын британской королевы Елизаветы II принц Чарльз заразился коронавирусом. После семидневной самоизоляции у 71-летнего наследника престола пропали симптомы болезни и врачи подтвердили, что принц выздоровел.

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А в среду, 1 апреля, Чарльз решил записать видеообращение к британцам, в котором рассказал о своей борьбе с COVID-19 и о том, как болезнь изменила его взгляды на жизнь.

“Преодолев коронавирус, который, к счастью, проявился лишь слабо выраженными симптомами, я чувствую, что нахожусь по другую сторону пандемии. Но я все еще придерживаюсь дистанции при общении с людьми и продолжаю изоляцию. Мы все чему-то научимся благодаря этому странному и тревожному опыту: когда нельзя быть рядом с семьей и друзьями, а нормальный ритм жизни внезапно разрушился“, - поделился принц Уэльский.

Кроме того, Чарльз выразил соболезнования всем, кто потерял родственников от пандемии COVID-19 и призвал всех уделять больше внимания пожилым людям.

“В такой беспрецедентный и тревожный момент во всей нашей жизни мы с женой особенно думаем о тех, кто потерял своих близких в таких очень сложных и ненормальных обстоятельствах, а также о тех, кому приходится переносить болезни, изоляцию и одиночество“, - сказал сын Елизаветы II.

Ранее сообщалось, что князь Монако Альбер II вылечился от коронавируса.

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