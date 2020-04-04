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Pink заразилась коронавирусом

Комментариев: 4
Певица переболела вместе с сыном.
Pink заразилась коронавирусом

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Американская певица Pink сообщила, что переболела COVID-19 вместе со своим трехлетним сыном. В настоящее время артистка и малыш здоровы - повторные тесты на коронавирусную инфекцию оказались отрицательными.

На своей странице в Инстаграм Pink написала, что заразилась коронавирусной инфекцией.

Две недели назад у моего трехлетнего сына Джеймсона и у меня были симптомы COVID-19. К счастью, наш семейный врач имел доступ к тестам, они дали положительный результат. Моя семья уже самоизолировалась, и мы продолжали делать это в течение последних двух недель, следуя указаниям врача. Всего несколько дней назад мы прошли повторное тестирование, которое, к счастью, оказалось отрицательным, – сообщила звезда.


Она подчеркнула, что COVID-19 – реальная и серьезная болезнь, и призвала всех соблюдать карантин и оставаться дома.

Pink добавила, что пожертвовала по 500 тысяч долларов чрезвычайному фонд госпиталя Темпл в Филадельфии и кризисному фонду COVID-19 мэра города Лос-Анджелеса

Ранее мы писали, что в Италии от коронавируса умер известный дизайнер обуви Серджио Росси.

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Теги: Pink, коронавирус, певица
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Комментариев (4)
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Осталось 600 символов
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pусский  (аноним)  04.04.2020, 18:59
Оценка:  -1
pусский
А заразилась как - через рот или пизду? Это очень важно для профилактики всем здоровым!
СТЕКЛО_МОЙ    05.04.2020, 03:43
Оценка:  0
СТЕКЛО_МОЙ
А ты пядрило , как всегда через свое раздолбленное очко !!
гость  (аноним)  04.04.2020, 12:50
Оценка:  0
гость
Зачем писать заразилась, если она уже переболела и вылечилась? Вот она сделала правильно, написала уже по факту выздоровления, чтобы не вызывать у людей ещё больше паники.
гость  (аноним)  04.04.2020, 11:45
Оценка:  0
гость
Ряшка у неё как у коровы.
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