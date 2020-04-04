Pink заразилась коронавирусом

Певица переболела вместе с сыном.

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Американская певица Pink сообщила, что переболела COVID-19 вместе со своим трехлетним сыном. В настоящее время артистка и малыш здоровы - повторные тесты на коронавирусную инфекцию оказались отрицательными.

На своей странице в Инстаграм Pink написала, что заразилась коронавирусной инфекцией.

Две недели назад у моего трехлетнего сына Джеймсона и у меня были симптомы COVID-19. К счастью, наш семейный врач имел доступ к тестам, они дали положительный результат. Моя семья уже самоизолировалась, и мы продолжали делать это в течение последних двух недель, следуя указаниям врача. Всего несколько дней назад мы прошли повторное тестирование, которое, к счастью, оказалось отрицательным, – сообщила звезда.



Она подчеркнула, что COVID-19 – реальная и серьезная болезнь, и призвала всех соблюдать карантин и оставаться дома.



Pink добавила, что пожертвовала по 500 тысяч долларов чрезвычайному фонд госпиталя Темпл в Филадельфии и кризисному фонду COVID-19 мэра города Лос-Анджелеса

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