Жена Дмитрия Комарова похвасталась новой фотосессией.

Обладательница титула “Мисс Украина-2016“, ведущая, танцовщица и фотомодель Александра Кучеренко восхитила новой публикацией в соцсети. Жена Дмитрия Комарова еще раз одела свадебное платье.

Читай также: Прекрасно выглядит: Жена Комарова очаровала фигурой после карантина

На своей странице в Инстаграм 22-летняя знаменитость разместила кадры, где она запечатлена в белоснежном платье с длинным шлейфом, пышными рукавами и поясом. Свой образ Александра дополнила шляпой. Съемки проходили в в Национальном художественном музее Украины в рамках фотопроекта программы “Світське життя“ и портала JetSetter.ua.

“Когда первый раз приходишь в музей после карантина))“, - подписала фото Кучеренко.

Александра Кучеренко показала фото в свадебном платье Скриншот

Александра Кучеренко показала фото в свадебном платье Скриншот

Напомним, ранее жена Комарова показала фото, на которых ей 17.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.