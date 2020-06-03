Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Александра Кучеренко показала фото в свадебном платье

Комментариев: 1
Жена Дмитрия Комарова похвасталась новой фотосессией.
Александра Кучеренко показала фото в свадебном платье
Александра Кучеренко показала фото в свадебном платье
instagram.com/aakucherenko

Обладательница титула “Мисс Украина-2016“, ведущая, танцовщица и фотомодель Александра Кучеренко восхитила новой публикацией в соцсети. Жена Дмитрия Комарова еще раз одела свадебное платье.

Читай также: Прекрасно выглядит: Жена Комарова очаровала фигурой после карантина

На своей странице в Инстаграм 22-летняя знаменитость разместила кадры, где она запечатлена в белоснежном платье с длинным шлейфом, пышными рукавами и поясом. Свой образ Александра дополнила шляпой. Съемки проходили в в Национальном художественном музее Украины в рамках фотопроекта программы “Світське життя“ и портала JetSetter.ua.

“Когда первый раз приходишь в музей после карантина))“, - подписала фото Кучеренко.

Александра Кучеренко показала фото в свадебном платье
Александра Кучеренко показала фото в свадебном платье
Скриншот

Александра Кучеренко показала фото в свадебном платье
Александра Кучеренко показала фото в свадебном платье
Скриншот

Напомним, ранее жена Комарова показала фото, на которых ей 17.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Александра Кучеренко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  03.06.2020, 11:25
Оценка:  0
гость
Прелестная! Очень удачное фото! Александра! Вам идет белый цвет!
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь