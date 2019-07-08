Редкое фото: Святослав Вакарчук впервые показал жену и дочку

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук поделился семейными снимками.

Фронтмен группы “Океан Эльзы“ и лидер политической партии “Голос“ Святослав Вакарчук тщательно скрывает свою личную жизнь от прессы. Но 8 июля в честь Дня семьи 44-летний музыкант решил сделать исключение и показал своим фанам своих близких.

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Так, на своей странице в Instagram Вакарчук опубликовал трогательный коллаж из фотографий, на которых позирует со своей супругой Лялей Фонаревой и приемной дочерью Дианой.

Первый снимок из коллажа был сделан на выпускном Дианы. На втором фото Святослав позирует с женой, на третьем снимке музыкант обнимает еще маленькую Диану, на четвертом они все вместе запечатлены возле новогодней елки.

“Якби не моя сім'я, я не став би тим, ким є зараз. Дякую вам, мої рідні!“, - трогательно подписал новую публикацию Святослав Вакарчук.

Напомним, ранее Святослав Вакарчук стал свидетелем на свадьбе гитариста “Океана Эльзы“.