MARUV удивила кадром, где ее душит мужчина
На прошлой неделе известная украинская исполнительница MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун, поделилась с поклонниками отличной новостью. Артистка объявила, что 5 июня выпустит хит “I Want You“ с Boosin.
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А сегодня, 1 июня, в Инстаграм-аккаунте певицы появились первые кадры со съемок предстоящего видеоклипа. На первом фото MARUV позирует возле полицейской машины вместе с Boosin. Артистка одета в блестящий брючный костюм с галстуком и шляпу. А диджей предстал в блестящей рубашке с галстуком, брюках и в полицейской фуражке.
А на втором фото пользователи Сети увидели неожиданную сцену. Так, на кадре Boosin в роли полицейского душит в авто певицу.
Напомним, ранее MARUV выпустила первый мини-альбом в образе SHLAKOBLOCHINA.
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