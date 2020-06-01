Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

MARUV удивила кадром, где ее душит мужчина

Комментариев: 3
Артистка анонсировала выход нового трека "I want you".
MARUV удивила кадром, где ее душит мужчина
MARUV удивила кадром, где ее душит мужчина
instagram.com/maruvofficial

На прошлой неделе известная украинская исполнительница MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун, поделилась с поклонниками отличной новостью. Артистка объявила, что 5 июня выпустит хит “I Want You“ с Boosin. 

Читай также: Последствия карантина: MARUV показала фигуру в очень откровенном белье

А сегодня, 1 июня, в Инстаграм-аккаунте певицы появились первые кадры со съемок предстоящего видеоклипа. На первом фото MARUV позирует возле полицейской машины вместе с Boosin. Артистка одета в блестящий брючный костюм с галстуком и шляпу. А диджей предстал в блестящей рубашке с галстуком, брюках и в полицейской фуражке.

А на втором фото пользователи Сети увидели неожиданную сцену. Так, на кадре Boosin в роли полицейского душит в авто певицу.

MARUV удивила кадром, где ее душит мужчина
MARUV удивила кадром, где ее душит мужчина
Скриншот

MARUV удивила кадром, где ее душит мужчина
MARUV удивила кадром, где ее душит мужчина
Скриншот

Напомним, ранее MARUV выпустила первый мини-альбом в образе SHLAKOBLOCHINA.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: MARUV
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  01.06.2020, 18:02
Оценка:  0
гость
Гы-гы-гы-гы-гы-ы-ы-ы-ы-ы!!!
Однак о, хитро наши американские братья (с Crew Dragon), вые...бали м0ск0витскую падаль!!!
Натянули, по самое горло! Обвафлили, от мацквы до самых до окраин
гость  (аноним)  01.06.2020, 17:57
Оценка:  0
гость
КОРСУН, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
pусский  (аноним)  01.06.2020, 17:41
Оценка:  0
pусский
Любит ниггеров? Не верю!
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь