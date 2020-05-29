Певица записала еще один совместный хит с Boosin.

Эпатажная украинская исполнительница MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун, поделилась с поклонниками отличной новостью. Совсем скоро звезда презентует свежий трек.

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Так, на своей странице в Инстаграм артистка написала, что 5 июня она выпустит очередной совместный хит с Boosin. Песня получила название “I Want You“.

Чтобы анонсировать новую композицию MARUV отказалась от привычного латексного наряда. На фото певица предстала в блестящем пиджаке и полупрозрачной блузке с галстуком. Свой образ она дополнила широкополой шляпой, длинными серьгами и ярким макияжем.

MARUV в эффектном наряде анонсировала выход нового трека Скриншот

Напомним, ранее MARUV выпустила первый мини-альбом в образе SHLAKOBLOCHINA.

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