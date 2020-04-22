Артистка показала кадры из новой фотосессии в откровенном корсете и с необычной прической .

Развратная принцесса Лея?: MARUV показала фото в шелке и коже instagram.com/maruvofficial

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Эпатажная певица MARUV подразнила поклонников дерзкими кадрами из новой фотосессии. В Инстаграм артистка добавила несколько фото, на которых позирует, сидя на высоком табурете, в шелковом корсете и панталонах.

На ногах у дерзкой красотки - колготы в крупную сетку и кожаные открытые шлепанцы ярко-красного цвета с квадратным носком. Необычный образ звезды дополняет эффектная прическа: нарощенные синие косицы MARUV закручены по бокам в широкие ракушки, они отдаленно напоминают образ героини киносаги “Звездные войны“ принцессы Леи.

В этом мире мы настолько погружены в свои головы, что легко упустить из виду то, что имеет значение, - подписала фото MARUV.

Развратная принцесса Лея?: MARUV показала фото в шелке и коже instagram.com/maruvofficial

Развратная принцесса Лея?: MARUV показала фото в шелке и коже instagram.com/maruvofficial

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Подписчики разошлись во мнениях по поводу образа звезды: часть фолловеров назвали MARUV мега сексуальной, однако многие “забраковали“ ее необычную прическу и обувь:

Аня, смени причёску! Она УБОГАЯ!

Я же говорил, что Maruv! Самая красивая девчонка на планете Земля ! Убедились ?! Все, вопрос закрыт! Богиня !

Як можна бути такою ідеальною?💙

Нефть в мире обесценилась а вы тут сидите полуголая😂

Как красиво😍😍😍😍

Как всегда шикарна ❤️🔥

Фото - огонь, но стульчик надо поменять 😅

Oхмайгат🔥

Что у неё на голове 👀нитки макраме чтоли 😃😂

Это просто ваууу❤️🔥🔥Такая красотка на фото 😍😍😍

Принцесса Лея просто

Какие ноги😍! - написали в Сети.

Ранее мы писали, что MARUV зажигательно станцевала на камеру.

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