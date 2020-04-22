Развратная принцесса Лея?: MARUV показала фото в шелке и коже
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Эпатажная певица MARUV подразнила поклонников дерзкими кадрами из новой фотосессии. В Инстаграм артистка добавила несколько фото, на которых позирует, сидя на высоком табурете, в шелковом корсете и панталонах.
На ногах у дерзкой красотки - колготы в крупную сетку и кожаные открытые шлепанцы ярко-красного цвета с квадратным носком. Необычный образ звезды дополняет эффектная прическа: нарощенные синие косицы MARUV закручены по бокам в широкие ракушки, они отдаленно напоминают образ героини киносаги “Звездные войны“ принцессы Леи.
В этом мире мы настолько погружены в свои головы, что легко упустить из виду то, что имеет значение, - подписала фото MARUV.
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Подписчики разошлись во мнениях по поводу образа звезды: часть фолловеров назвали MARUV мега сексуальной, однако многие “забраковали“ ее необычную прическу и обувь:
- Аня, смени причёску! Она УБОГАЯ!
- Я же говорил, что Maruv! Самая красивая девчонка на планете Земля ! Убедились ?! Все, вопрос закрыт! Богиня !
- Як можна бути такою ідеальною?💙
- Нефть в мире обесценилась а вы тут сидите полуголая😂
- Как красиво😍😍😍😍
- Как всегда шикарна ❤️🔥
- Фото - огонь, но стульчик надо поменять 😅
- Oхмайгат🔥
- Что у неё на голове 👀нитки макраме чтоли 😃😂
- Это просто ваууу❤️🔥🔥Такая красотка на фото 😍😍😍
- Принцесса Лея просто
- Какие ноги😍! - написали в Сети.
Ранее мы писали, что MARUV зажигательно станцевала на камеру.
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