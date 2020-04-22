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Развратная принцесса Лея?: MARUV показала фото в шелке и коже

Комментариев: 1
Артистка показала кадры из новой фотосессии в откровенном корсете и с необычной прической .

Развратная принцесса Лея?: MARUV показала фото в шелке и коже
Развратная принцесса Лея?: MARUV показала фото в шелке и коже
instagram.com/maruvofficial

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Эпатажная певица MARUV подразнила поклонников дерзкими кадрами из новой фотосессии. В Инстаграм артистка добавила несколько фото, на которых позирует, сидя на высоком табурете, в шелковом корсете и панталонах.

На ногах у дерзкой красотки - колготы в крупную сетку и кожаные открытые шлепанцы ярко-красного цвета с квадратным носком. Необычный образ звезды дополняет эффектная прическа: нарощенные синие косицы MARUV закручены по бокам в широкие ракушки, они отдаленно напоминают образ героини киносаги “Звездные войны“ принцессы Леи.

В этом мире мы настолько погружены в свои головы, что легко упустить из виду то, что имеет значение, - подписала фото  MARUV.

Развратная принцесса Лея?: MARUV показала фото в шелке и коже
Развратная принцесса Лея?: MARUV показала фото в шелке и коже
instagram.com/maruvofficial

Развратная принцесса Лея?: MARUV показала фото в шелке и коже
Развратная принцесса Лея?: MARUV показала фото в шелке и коже
instagram.com/maruvofficial

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Подписчики разошлись во мнениях по поводу образа звезды: часть фолловеров назвали MARUV мега сексуальной, однако многие “забраковали“ ее необычную прическу и обувь:

  • Аня, смени причёску! Она УБОГАЯ!
  • Я же говорил, что Maruv! Самая красивая девчонка на планете Земля ! Убедились ?! Все, вопрос закрыт! Богиня !
  • Як можна бути такою ідеальною?💙
  • Нефть в мире обесценилась а вы тут сидите полуголая😂
  • Как красиво😍😍😍😍
  • Как всегда шикарна ❤️🔥
  • Фото - огонь, но стульчик надо поменять 😅
  • Oхмайгат🔥
  • Что у неё на голове 👀нитки макраме чтоли 😃😂
  • Это просто ваууу❤️🔥🔥Такая красотка на фото 😍😍😍
  • Принцесса Лея просто
  • Какие ноги😍! - написали в Сети.

Ранее мы писали, что MARUV зажигательно станцевала на камеру. 

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Теги: MARUV, Анна Корсун, пикантные фото, прическа звезд, наряды звезд
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (1)
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